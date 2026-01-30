İsrail Batı Şeria'da zeytin ağaçlarıyla birlikte Filistinlilerin kültürel hafızasını da yok ediyor
Ramallah
İşgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik beldesinde yaşayan Filistinli Hatim Ahmed el-Kak, çocukluğundan bu yana hayatının bir parçası olan zeytin ağaçlarının İsrail ordusuna ait askeri buldozerlerle sökülmesine tanıklık ediyor.
Kimi kendi elleriyle diktiği, kimini ise babası ve dedesinden miras kalan zeytin ağaçları, bugün köklerinden koparılmış halde yerde yatıyor. Ortaya çıkan tablo, Filistinlilerin toprakla kurduğu bağın ve kuşaklar boyunca aktarılan hafızanın hedef alındığını gözler önüne seriyor.
Yerel kaynaklara alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, salı günü Kefr Malik beldesine girerek aralarında zeytin ağaçlarının da bulunduğu çok sayıda meyve ağacını söktü ve yaklaşık 35 dönümlük tarım arazisini tahrip etti.
Kaynaklar, İsrail ordusunun yaklaşık bir hafta önce, bölgeye yakın bir yolu gerekçe göstererek "güvenlik" iddiasıyla, söz konusu alandaki tüm ağaç örtüsünün kaldırılmasını öngören bir askeri karar çıkardığını aktardı.
Arazilerin, Tel el-Asur Dağı'nın zirvesindeki İsrail ordusuna ait güvenlik kampına ulaşımda kullanılan yolun hemen yanında yer alması, alınan kararın "güvenlik" iddiasıyla ilişkilendirildiğini ortaya koyuyor.
"Zeytin ağaçlarıyla birlikte çocukluğumuzu da söküyorlar"
Arazinin sahibi Hatim Ahmed el-Kak, AA muhabirine, tahribatı sürdüren buldozerleri işaret ederek, "Gördüğünüz gibi buldozerler hâlâ çalışıyor. Bunu güvenlik gerekçesiyle yaptıklarını iddia ediyorlar." dedi.
Yüzlerce, hatta binlerce yıllık zeytin ağaçlarının söküldüğünü belirten Kak, "Bu ağaçları dedelerimiz dikti. Çocukluğum bu topraklarda, zeytin ağaçlarının arasında geçti." diye konuştu.
Yaşananların yalnızca toprağı değil insanı da hedef aldığını vurgulayan Kak, "Bu (yıkımlar) sadece araziyi değil, insanı da yok ediyor. Özellikle ömrünü bu topraklarda geçirmiş yaşlıları derinden etkiliyor. Zeytin ağaçlarıyla birlikte çocukluğumuzu da söküyorlar." ifadelerini kullandı.
Bu ağaç kıyımından en fazla ailesinin zarar gördüğünü dile getiren Kak, İsrail askerlerinin bir gün içinde ailesine ait 100'ü aşkın zeytin fidanını ve arazinin yüksek kesimlerinde bulunan onlarca yaşlı ağacı söktüğünü söyledi.
Burada bir yol, yakınında yasa dışı bir yerleşim, hemen yanında da kaçak yerleşim olduğuna işaret eden Kak, bu yıkımın daha geniş bir planın parçası olduğuna inandığını belirterek, "Amaç, Filistin kimliğini silmek ve bu topraklarda herhangi bir gelişme ihtimalini ortadan kaldırmak." dedi.
Kefr Malik'te 35 dönümlük alan hedef alındı
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yerleşim Birimleri ve Ayrım Duvarı'na Karşı Direniş Heyeti Dokümantasyon Sorumlusu Emir Davud, İsrail'in son dönemde "güvenlik" iddiasıyla askeri uygulamalara daha sık başvurduğunu söyledi.
Davud, İsrail ordusunun ağaçların kaldırılmasını "güvenlik ihtiyacı" olarak sunduğunu, bu iddiayla Kefr Malik beldesindeki 35 dönümlük arazinin ağaç örtüsünün tamamen yok edildiğini ifade etti.
İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten sonra bu tür askeri emirlerde dikkat çekici bir artış yaşandığını kaydeden Davud, İsrail’in yalnızca 2025 yılı içinde bu kapsamda yaklaşık 46 askeri kararı yürürlüğe koyduğunu, önceki yıllarda ise bu tür uygulamaların oldukça sınırlı olduğunu aktardı.
Davud, "İsrail ordusu, 2025 yılında işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde yaklaşık 27 bin zeytin ağacını hedef aldı." dedi.
Zeytin ağaçlarının hedef alınmasını uzun vadeli bir strateji olarak değerlendiren Davud, bu uygulamaların özellikle Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı yasa dışı yerleşimlere ve çevre yollara yakın bölgelerde arazilerin kontrol altına alınmasına yönelik bir adım olduğunu söyledi.