İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını artırdı
İsrail ordusunun, Lübnan'ın sınır bölgesindeki 2 beldede bazı binalara yönelik hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Beyrut
Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları Lübnan'ın Nakura beldesindeki bir evi direkt hedef aldı.
Saldırıda kimsenin ikamet etmediği ve 2 kattan oluşan evin tamamen yıkıldığı aktarıldı.
İsrail'in bir diğer hava saldırısının yine sınır hattında yer alan Alma eş-Şaab beldesindeki bir binaya yönelik gerçekleştirdiği kaydedildi.
İsrail'in sınırda konuşlu Merkava tipi tankının da ed-Duhayra beldesinde bulunan bir evi doğrudan hedef aldığı belirtildi.
Hizbullah Hareketi ve İsrail ordusu arasında Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde dünden bu yana yoğun çatışmalar yaşanıyor.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında devam eden çatışmalarda şu ana kadar 276 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.