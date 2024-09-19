Dolar
33.99
Euro
38.04
Altın
2,586.31
ETH/USDT
2,469.90
BTC/USDT
63,399.00
BIST 100
9,975.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Metin Ülgen açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

İsrail ordusu, Lübnan’da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Mustafa Deveci, Ekrem Biçeroğlu  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
İsrail ordusu, Lübnan’da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi

Ankara

Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail ordusunun hava saldırılarında birçok noktanın hedef alındığını belirtti. Saldırılar nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden dumanlar yükseldiği ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise İsrail ordusunun hava saldırıları düzenlediği noktalardan alevler yükseldiği görüldü.

Resmi olmayan kaynaklar, İsrail ordusunun 50'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Saldırılara ilişkin henüz Lübnan makamlarından ve İsrail ordusundan açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Hizbullah'a ait 30 füze platformuyla 150 füze rampasını vurdu

İsrail ordusu ise Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampasını hedef aldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu saldırı İsrail istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirildi.

Açıklamada, Hizbullah'a ait İsrail topraklarına doğru ateşlenmeye hazır 30 füze platformu ve 150 füze rampasının hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun ayrıca, Hizbullah'ın altyapısını ve Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde bulunan silah depolarını vurduğu, topçu birliklerinin de Nakura bölgesine saldırı düzenlediği aktarıldı.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da kimyasal madde için kullanılan varilleri arsaya bırakan kişiye cezai işlem uygulandı
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara'da "sahte bal üretenlere" yönelik operasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gaziler Günü" mesajı
Bakan Kurum'dan İstanbul Kirazlıtepe'deki kentsel dönüşüme ilişkin açıklama

Benzer haberler

İsrail ordusu, Lübnan’da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan’da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi

Netanyahu, güvenlik yetkilileriyle Hizbullah konusunda "özel görüşme" yapıyor

BM: Genel Sekreter Guterres ve ekibi, Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ediyor

DSÖ: Lübnan'daki elektronik cihaz patlamaları sağlık sisteminde ciddi bozulmaya neden oldu

DSÖ: Lübnan'daki elektronik cihaz patlamaları sağlık sisteminde ciddi bozulmaya neden oldu
Budapeşteliler Lübnan’da patlatılan cihazları satan Macar firmaya tepkili

Budapeşteliler Lübnan’da patlatılan cihazları satan Macar firmaya tepkili
NYT'ye konuşan istihbarat çalışanları, İsrail'in çağrı cihazları için paravan şirketler kurduğunu söyledi

NYT'ye konuşan istihbarat çalışanları, İsrail'in çağrı cihazları için paravan şirketler kurduğunu söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet