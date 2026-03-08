Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,948.30
BTC/USDT
67,022.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in Beyrut'ta bir otele düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir otele düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ethem Emre Özcan  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
İsrail'in Beyrut'ta bir otele düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Beyrut

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Beyrut'ta bir otele gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 4 Mart'ta, Beyrut'taki Hazimiyye bölgesinde bulunan bir otele hava saldırısı düzenlemişti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 294 kişinin öldüğünü, 1023 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
EGM'den araç plakası uygulamalarına ilişkin açıklama
Ankara'da yanan hurda araçlardan geriye demir yığınları kaldı
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bugünün dünyasında gençliğin önünde çok geniş bir ufuk bulunmaktadır
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" ilkelerini paylaştı

Benzer haberler

İran'ın füzeli misillemeleri nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

İran'ın füzeli misillemeleri nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

İsrail'in Beyrut'ta bir otele düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

İran ordusu: Savaşı 6 ay sürdürebilecek kapasiteye sahibiz

Netanyahu, İran'a saldırıları sürdüreceklerini ancak ülkenin bölünmesini hedeflemediklerini iddia etti

Netanyahu, İran'a saldırıları sürdüreceklerini ancak ülkenin bölünmesini hedeflemediklerini iddia etti
İsveç'te İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme kararı protesto edildi

İsveç'te İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme kararı protesto edildi
İç savaştan kaçarak Lübnan’a sığınan Suriyelilerin İsrail saldırıları sonrası ülkelerine dönüşü sürüyor

İç savaştan kaçarak Lübnan’a sığınan Suriyelilerin İsrail saldırıları sonrası ülkelerine dönüşü sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet