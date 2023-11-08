İsrail ordusu Kızılhaçın konvoyuna saldıranın kendileri olup olmadığı sorusunu yanıtsız bıraktı
İsrail ordusu, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) Gazze'deki insani yardım konvoyuna yapılan saldırıyı kendilerinin düzenleyip düzenlemediği sorusunu, "olayın tam koordinatlarını ve zamanını" bilmedikleri gerekçesiyle yanıtsız bıraktı.
BEYRUT
AA muhabirinin yazılı olarak ulaştığı İsrail ordu sözcüsü yetkilileri, saldırıyı üstlenmekten ya da yalanlamaktan kaçındı.
Saldırıyı kimin düzenlediği sorusuna ordudan verilen yazılı cevapta, "Belirli bir olayı kontrol etmek için tam koordinatlara ve zamana ihtiyacımız var." denilmekle yetinildi.
Filistin Kızılayı: Saldırıyı İsrail yaptı
Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılhaçın insani yardım taşıyan tırlarına düzenlenen saldırının İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.
ICRC'nin X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada ise abluka altındaki Gazze Şeridi'nde insani yardım taşıyan konvoylarına bir saldırı gerçekleştirildiği bildirilmiş ancak bunu kimin yaptığı bilgisi paylaşılmamıştı.
Gazze'de tüm tarafların, uluslararası insancıl hukuk gereği insani yardım faaliyetlerinde bulunanları koruması istenen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:
"Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze'de insani yardım konvoyuna ateş açılmasını kınamakta ve esefle karşılamaktadır. Bugün Gazze'de insani yardım konvoyumuza ateş açılmasından derin kaygı duyuyoruz."
Kızılhaç: ICRC'nin insani yardım konvoyuna Gazze'de ateş açılmasından endişe duyuyoruz
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) İsrail ablukası ve bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde insani yardım taşıyan konvoyuna ateş açılmasından büyük endişe duyduklarını belirtti.
IFRC, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda ICRC'nin konvoyunun saldırıya uğramasıyla ilgili paylaşımda bulundu.
"ICRC'nin Gazze'deki insani yardım konvoyunun, acil ihtiyaç sahiplerine hayat kurtarıcı yardım götürürken ateş altında kaldığını duymaktan endişeliyiz." ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, insani yardım ekiplerinin korunması ve onlara saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.
IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ICRC'nin Gazze'deki insani yardım konvoyunun hayat kurtarıcı destek taşırken ateşe maruz kaldığını öğrendiğinde derin endişe duyduğunu belirtti.
Sivillerin, hastanelerin, ambulansların, insani yardım çalışanlarının korunması gerektiğini belirten Chapagain, "ICRC'den meslektaşlarımızla dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.
ICRC, Gazze Şeridi'nde insani yardım taşıyan konvoylarına ateş açıldığını duyurmuştu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.