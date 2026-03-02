İsrail ordusu, İran'a yeni saldırı dalgası başlattığını duyurdu
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ı hedef alan yeni hava saldırıları başlattı.
Ankara
Ordudan yapılan açıklamada, askeri istihbaratın yönlendirmesiyle İsrail savaş uçaklarının Tahran’daki hedeflere ek saldırı dalgası yürüteceği belirtildi.
- İran lideri Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
- İran basını: ABD-İsrail saldırısında Tahran'daki Gandi Hastanesi hedef alındı
- Trump, İran'a yönelik saldırıların dört hafta sürebileceğini belirtti
Açıklamada, İran'a karşı ABD ile birlikte başlattıkları büyük ölçekli saldırıların devam ettiği kaydedildi.
İran basını: ABD-İsrail'in Tahran'ın kuzeyine saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Tahran'da, kentin kuzeyinde yer alan Nilüfer Meydanı ve çevresi hedef alındı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, paylaşılan görüntülerde Nilüfer Meydanı ve çevresindeki binalarda büyük tahribat görüldü.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.