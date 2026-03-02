Dolar
43.97
Euro
51.78
Altın
5,373.89
ETH/USDT
1,915.80
BTC/USDT
65,263.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, İran'ın balistik füze rampalarının vurulma anının görüntülerini paylaştı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait balistik füze rampalarının imha edildiği anların görüntüsünü paylaştı.

Mücahit Oktay  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
ABD, İran'ın balistik füze rampalarının vurulma anının görüntülerini paylaştı

New York

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, İran'ın balistik füze rampalarının imha edildiği görüntüye yer verildi.

Füze rampalarının imha anının siyah-beyaz videoyla gösterildiği paylaşımda, "İran rejiminin balistik füzeleri pervasızca kullanması ve yayması, on yıllardır tehlikeli bir tehdit oluşturuyordu." ifadelerine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Şimdi, Başkanın (Donald Trump) talimatıyla, ABD güçleri bu tehdidi ortadan kaldırıyor."

02.03.2026


ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suç unsuru oluşturduğu tespit edilen 38 sosyal medya hesabına erişim engeli
DMM'den "Türkiye-İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi" iddiasına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Çiftçi: Savunma sanayisinde caydırıcı bir seviyeye ulaşmak, istiklal ve istikbal mücadelesidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran lideri Hamaney için taziye mesajı
Bakan Göktaş: Biliyoruz ki güçlü toplum, başkalarının dertleriyle dertlenen insanların omuzlarında yükselir

Benzer haberler

ABD, İran'ın balistik füze rampalarının vurulma anının görüntülerini paylaştı

ABD, İran'ın balistik füze rampalarının vurulma anının görüntülerini paylaştı

İngiltere, ABD'ye İran'ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma izni verdiğini açıkladı

Fransa, İngiltere ve Almanya, İran’ın füze fırlatma kapasitesini imhaya yönelik "savunma eylemlerine" hazır

Trump, İran'a yönelik saldırıların dört hafta sürebileceğini belirtti

Trump, İran'a yönelik saldırıların dört hafta sürebileceğini belirtti
Belçika, İran'a Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tam işbirliği çağrısı yaptı

Belçika, İran'a Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tam işbirliği çağrısı yaptı
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset, Orta Doğu'daki kriz karşısında Avrupa'yı harekete geçmeye çağırdı

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset, Orta Doğu'daki kriz karşısında Avrupa'yı harekete geçmeye çağırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet