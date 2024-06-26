İsrail ordusu ile Hizbullah arasında sınır hattında karşılıklı saldırılar sürüyor
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattında yer alan Metulla yerleşim birimindeki bir askeri hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu.
Kudüs
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Metulla'da İsrail askerlerinin kullandığı binaların tam isabet vurulduğu, vurulan yerlerde yangın çıktığı ve içindeki askerlerin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.
Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Lübnan'dan, İsrail'in kuzeyindeki Metulla yerleşim birimine 4 tanksavar füze fırlatıldığı, saldırıda evlerde maddi hasar oluşurken can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Şuba, Ayta eş-Şab ve El-Hıyam bölgelerinde Hizbullah'a ait bir yapı, bir gözetleme noktası ve askeri bir binanın vurulduğunu duyurdu.
Açıklamada, Şeba, Kefr Şuba, Kefr Hammam ve El-Matmura bölgelerine de topçu ateşiyle saldırı düzenlendiği aktarıldı.
Lübnan haber ajansı NNA ise Zabkin ve Yater kasabalarının etekleri ile civar vadilerin İsrail'in aralıklı topçu bombardımanına maruz kaldığını açıkladı.
Haberde, İsrail savaş uçaklarının, El-Hıyam-Bab es-Seniyye ve Ayta eş-Şab beldelerini karadan havaya füzelerle vurduğu, El-Vezzani kasabasına da topçu ateşi saldırısı düzenlendiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.