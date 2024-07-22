İsrail ordusu, Han Yunus'ta iki esiri "yanlışlıkla" vurmuş olabileceğini aylar sonra doğruladı
İsrail ordusu, 7 Ekim saldırılarında Hamas tarafından esir alınan Alexander Dancyg ve Yagev Buchshtab'ın birkaç ay önce Han Yunus'taki saldırılar sırasında "yanlışlıkla" öldürülmüş olabileceklerini doğruladı.
Ankara
Ordu, Hamas'ın 10 Mart'ta iki esirin çatışmalarda öldüğünü açıklamasına rağmen, konuya ilişkin yeni açıklama yayınladı.
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Hamas'ın Mart ayındaki açıklamasını şimdiye dek kabul etmeyen ordu, 76 yaşındaki Dancyg ve 35 yaşındaki Buchshtab'ın öldüğüne dair yeni istihbarat bilgileri edinerek olayı doğruladı.
Aralık ila Nisan arasında Han Yunus'ta saldırılarını sürdüren ordu, kesin ölüm koşullarını açıklamadığı iki esirin Han Yunus'taki saldırılarda "yanlışlıkla" öldürülmüş olabileceklerini doğruladı.
İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çok sayıda İsrailli esir "yanlışlıkla" öldürüldü.
Buchshtab'ın karısı, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası kapsamında 28 Kasım'da serbest bırakılmıştı.
Gazze'de 116 İsrailli esir olduğu belirtilirken, bunlar arasında 44'ünün ölü olduğu tahmin ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.