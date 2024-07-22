BM yetkilisi, İsrail ordusunun Gazze'de BM konvoyunu hedef aldığını söyledi
İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletlere (BM) ait konvoya ateş açtığı, saldırıda bir araçta hasar oluştuğu, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Ankara
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin dün Gazze'de BM'ye ait bir konvoya ateş açtığını belirtti.
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Saldırıya uğrayan konvoyun Gazze kentine gittiği sırada Gazze Vadisi bölgesinde ağır ateş altında kaldığını ifade eden Lazzarini, 5 kurşun isabet eden BM'ye ait zırhlı aracın ağır hasar aldığını kaydetti.
Lazzarini, saldırıya uğrayan konvoydaki araçların BM sembollerini taşıdığına, ekiplerin ise BM yelekleri giydiğine dikkati çekti.
Konvoyun hareketinden önce İsrailli yetkililerce koordine edildiğine ve onaylandığına işaret eden Lazzarini, saldırıda can kaybı yaşanmadığını, daha sonra BM ekibinin yoluna devam ederek Gazze'ye ulaştığını aktardı.
Lazzarini, paylaşımında "İnsani yardım çalışanları hedef olamaz. Sorumlular hesap vermeli." ifadesini kullandı.
Gazze'de şiddetli saldırılarına devam eden İsrail ordusu, başta BM olmak üzere sık sık yardım kuruluşlarını da hedef alıyor.
İsrail ordusunun, 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda Dünya Merkez Mutfağı'nın (WCK) 7 çalışanı hayatını kaybetmişti.
Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.