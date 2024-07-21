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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 289 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 983'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 64 artarak 38 bin 983'e yükseldi.

Ekrem Biçeroğlu, Mehmet Nuri Uçar, Awad Rjoob  | 21.07.2024 - Güncelleme : 21.07.2024
İsrail'in 289 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 983'e çıktı

İstanbul/Ramallah

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 289 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 64 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 105 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 983'e, yaralananların sayısının da 89 bin 727'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 26 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te baskınlarını sürdürdüğüne dikkati çekildi.

İsrail'in cuma ve cumartesi günü Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, "İşgal güçleri, dün akşamdan beri Batı Şeria'da en az 26 vatandaşı gözaltına aldı. Bunlar arasında gazeteci Hamza Cabir de var." denildi.

Gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılanların da bulunduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 750'den fazla olduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 578 Filistinli hayatını kaybetti.

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