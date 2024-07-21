İsrail, Gazze Şeridi'nde bir gazeteciyi daha öldürdü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 3 kişiyle birlikte Filistinli bir gazeteci daha hayatını kaybetti.
Gazze
Gazze’deki El-Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki Nusayrat Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırılarda gazeteci Mutasım Garrab ile birlikte 2'si çocuk 4 kişinin daha cenazelerinin hastaneye getirildiği belirtildi.
- İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında 10 Filistinli hayatını kaybetti
- İsrail'in 288 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 919'a çıktı
- Gazze hükümeti, Gazze Şeridi'nde güvenli bir yer olmadığını açıkladı
- Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi: Yakıt ve tıbbi malzeme kıtlığı yaralıların hayatını tehdit ediyor
- UNICEF: Gazzeli çocuklar zor koşullarla karşı karşıya
Gazze'deki hükümetin medya ofisinden 20 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 161' yükseldiği aktarılmıştı.
Gazeteci Garrab'ın öldürülmesiyle de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 162'ye yükseldi.
Medya ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.