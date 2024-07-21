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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze Şeridi'nde bir gazeteciyi daha öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 3 kişiyle birlikte Filistinli bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

Mehmet Nuri Uçar, Hosni Nedim  | 21.07.2024 - Güncelleme : 21.07.2024
İsrail, Gazze Şeridi'nde bir gazeteciyi daha öldürdü

Gazze

Gazze’deki El-Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki Nusayrat Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırılarda gazeteci Mutasım Garrab ile birlikte 2'si çocuk 4 kişinin daha cenazelerinin hastaneye getirildiği belirtildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden 20 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 161' yükseldiği aktarılmıştı.

Gazeteci Garrab'ın öldürülmesiyle de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 162'ye yükseldi.

Medya ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

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