Dolar
33.04
Euro
35.94
Altın
2,400.55
ETH/USDT
3,502.10
BTC/USDT
66,827.00
BIST 100
11,156.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC’de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla geçit töreni düzenleniyor. KKTC’de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla geçit töreni düzenleniyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze hükümeti, Gazze Şeridi'nde güvenli bir yer olmadığını açıkladı

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun Filistinlilere Gazze kenti ve kuzey bölgelerdeki evlerini boşaltmaları ve kentin güneyine göç etmeleri için psikolojik baskı yaptığını ancak "Gazze'nin hiçbir yerinde güvenli bölge olmadığını" duyurdu.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Ekrem Biçeroğlu  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
Gazze hükümeti, Gazze Şeridi'nde güvenli bir yer olmadığını açıkladı

Gazze

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı hesabından yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun, kontrol noktalarından geçen yerinden edilmiş kişilerin resimlerini ve görüntülerini yayınlayarak ve bunlar üzerinde herhangi bir denetim yapılmadığı yanılsaması yaratarak Filistinlileri kandırmaya çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "İsrail'in yalan ve hilelerle psikolojik baskı oluşturduğuna" karşı uyarıda bulunulurken, İsrail ordusunun "yerinden edilmiş insanlara karşı en çirkin işkence ve taciz biçimlerini uyguladığı, ayrıca onlarcasını infaz ettiği ve yaralıları kan kaybından ölüme terk ettiği" vurgulandı.

Açıklamada uluslararası topluma, "Gazze Şeridi'ndeki açlığı sistematik bir politika olarak kullanarak saldırıların başından bu yana uyguladığı yerinden edilme politikasını durdurması için İsrail'e acilen müdahale etmesi ve baskı yapması" çağrısında bulunuldu.

Ordu, geçtiğimiz günlerde "X" ve "Facebook" platformları aracılığıyla Gazze ve Kuzey Valiliklerinden vatandaşların "güvenli" olduğunu öne sürdüğü güneye doğru geçiş rotalarını gösteren haritalar yayınlamıştı.

Ancak görgü tanıkları AA'ya, Gazze Şeridi'nin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim ekseninde konuşlanan İsrail ordusunun, kuzeyden gelen kontrol noktasından geçen Filistinlileri yakalayıp öldürdüğünü söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 9198 Filistinli öldü, 89 bin 622 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY: Tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür
Bakanlardan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü mesajları
KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ikinci oturumu yapıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından iki işçiyle ilgili "mobbing" iddialarına ilişkin açıklama
Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi: Yakıt ve tıbbi malzeme kıtlığı yaralıların hayatını tehdit ediyor

Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi: Yakıt ve tıbbi malzeme kıtlığı yaralıların hayatını tehdit ediyor

Gazze hükümeti, Gazze Şeridi'nde güvenli bir yer olmadığını açıkladı

Pakistan'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu "terörist" olarak tanıma kararı

ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takasını görüşecek

ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takasını görüşecek
UAD kararı ve ilkler: Filistin'in hukuki mücadele stratejisi işliyor

UAD kararı ve ilkler: Filistin'in hukuki mücadele stratejisi işliyor
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, UAD'nin İsrail işgali hakkındaki danışma görüşünü değerlendirdi

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, UAD'nin İsrail işgali hakkındaki danışma görüşünü değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet