Dolar
33.04
Euro
35.94
Altın
2,400.78
ETH/USDT
3,466.60
BTC/USDT
66,991.00
BIST 100
11,156.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki hükümet: İsrail, bir haftada Nusayrat Mülteci Kampına 63 saldırı düzenledi

Saldırılarda 91 Filistinli öldü, 251'i yaralandı.

Mohamed Majed, Gülşen Topçu  | 21.07.2024 - Güncelleme : 21.07.2024
Gazze'deki hükümet: İsrail, bir haftada Nusayrat Mülteci Kampına 63 saldırı düzenledi

Gazze

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampına son bir haftada 63 saldırı düzenlediği belirtildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 7 gündür saldırılarını benzeri görülmemiş bir şekilde Nusayrat Mülteci Kampına yoğunlaştırdığı ifade edildi.

Bu süre zarfında uçak, tank ve askeri botlarla gerçekleştirilen 63 saldırıda 91 Filistinlinin öldüğü, 251'inin yaralandığı, saldırılarda kimyasal ve termal silahların kullanılması nedeniyle ölü ve yaralıların yüzde 75'inden fazlasının hastanelere yanmış olarak getirildiği aktarıldı.

İsrail ordusunun, halkın yoğun olarak yaşadığı ev, mahalle ve yüksek binaları hedef alarak daha fazla sayıda kişiyi öldürmeyi ve yaralamayı amaçladığı dile getirilen açıklamada, bu son 7 gün içinde işlenen katliamların en büyüğünün, 23 kişinin öldüğü, 73'ünün yaralandığı Er-Razi Okulu'na yapılan saldırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler, çeşitli uluslararası kuruluşlar ve özgür dünyanın tüm ülkelerine soykırımı ve Gazze'de akan kanı durdurmaları için İsrail ile ABD'ye baskı uygulama çağrısı yapıldı.

Nusayrat Mülteci Kampında, halihazırda yerinden edilmişler de dahil olmak üzere 250 bin Filistinli yaşıyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Sözcüsü Çelik ve AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Dışişleri Bakanı Katz'a tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bulgaristan halkına geçmiş olsun mesajı
Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki
Aydın'da otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
MSB'den "Kocatepe Şehitlerini Anma ve Denize Çelenk Atma Töreni"

Benzer haberler

İsrail’in hedefindeki Yemen’in dünyaya açılan kapısı: Hudeyde Limanı

İsrail’in hedefindeki Yemen’in dünyaya açılan kapısı: Hudeyde Limanı

BM, İsrail'in Yemen'deki saldırısından "derin endişe" duyuyor

Gazze'deki hükümet: İsrail, bir haftada Nusayrat Mülteci Kampına 63 saldırı düzenledi

Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki
İsrail'in saldırılarından kurtulan Filistinli bebek, tüm ailesini kaybetti

İsrail'in saldırılarından kurtulan Filistinli bebek, tüm ailesini kaybetti
İsrail'in 289 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 983'e çıktı

İsrail'in 289 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 983'e çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet