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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Gazze'deki Givati Tugayı'nın çekilmeye hazırlandığını duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kara saldırılarını başlattığı 27 Ekim 2023'ten bu yana 86 kayıp veren Givati Tugayı'nı çekmeye hazırlandığını bildirdi.

Zein Khalil, Mahmut Geldi  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
İsrail ordusu, Gazze'deki Givati Tugayı'nın çekilmeye hazırlandığını duyurdu Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, birkaç haftadan beri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine yönelik saldırılara katılan 162. Tümen komutasındaki Givati Tugayı güçlerinin yeni görevler için geri çekilmeye hazırlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Givati Tugayı'nın Gazze Şeridi'ndeki kara saldırılarında 86 kayıp verdiği aktarıldı.

İsrail ordusunun açıklamayla birlikte yayımladığı videoda da Givati Tugayı'nın, Gazze Şeridi'nden sınır hattından İsrail tarafına geçtiği görülüyor.

Givati Tugayı, İsrail'in 27 Ekim 2023'te başlattığı karar saldırıları kapsamında Gazze Şeridi'nin hem kuzeyi hem de güneyindeki saldırılara katıldı.

⁠İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında ilk gün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

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