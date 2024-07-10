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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Gazze kentindeki Filistinlilerden bölgeyi terk etmelerini istedi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki Filistinlerden bölgeyi terk ederek orta kesimde bulunan Deyr el-Belah'a göç etmelerini istedi.

Mustafa Deveci  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
İsrail ordusu, Gazze kentindeki Filistinlilerden bölgeyi terk etmelerini istedi

Ankara

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde, zorunlu göç Filistinlilerin hayatının bir parçası halinde geldi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 1,9 milyonu zorla yerinden edildi.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli, defalarca göç etmek zorunda kaldı.

Daha önce Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'a sığınan Filistinlileri defalarca yerinden eden İsrail, bölge halkını zorunlu göçe sürüklemeye devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentine havadan broşürler attı. Gazze kentinin "tehlikeli çatışma bölgesi olacağı" ifade edilen broşürlerde, bölgedeki Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'a göç etmeleri istendi.

Atılan broşürlerde yer alan ifadelere göre İsrail güçlerince boşaltılması istenen bölgelerin Gazze kentinin tamamını kapsadığı görülüyor.

İsrail ordusu, geçen hafta da Gazze kentindeki bazı mahallelerde yaşayan Filistinlilerin bölgeden ayrılmaları için duyurular yayımlamıştı.

Gazze'nin kuzeyindeki saldırılar yoğunlaşıyor

İsrail ordusunun saldırıları, güneyde Refah'ın yanı sıra kuzeydeki bölgelerde de yoğunlaşıyor.

Gazze kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, defalarca yerinden edilen Filistinlileri yine göçe zorluyor.

Saldırılar nedeniyle binlerce Filistinli, yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile rutin haline gelen zorunlu göç için bir bölgeden diğerine sürülüyor.

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