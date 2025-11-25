İsrail ordusu Gazze kentinde konutları yıktı, Han Yunus'u topçu atışıyla bombaladı
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin doğusundaki konut binalarını havaya uçurdu, Han Yunus kentinin doğu bölgelerini bombaladı.
İstanbul/Gazze
Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde işgal ettiği bölgelerde çok sayıda binayı patlatarak yıktı.
İsrail askerleri ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda yer alan bölgeleri, topçu atışıyla bombaladı.
İsrail ordusunun saldırılarının can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz bilgi verilmedi.
İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Beni Suheyla beldesinde açtığı ateş sonucu 1kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kıyılarını denizden hedef aldı.
Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail savaş gemileri, Refah kıyılarına açık denizden ateş açtı.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken ateşkes, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.