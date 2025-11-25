Dolar
42.45
Euro
48.98
Altın
4,133.84
ETH/USDT
2,901.90
BTC/USDT
87,456.00
BIST 100
10,895.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusu Gazze kentinde konutları yıktı, Han Yunus'u topçu atışıyla bombaladı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin doğusundaki konut binalarını havaya uçurdu, Han Yunus kentinin doğu bölgelerini bombaladı.

Mustafa M. M. Haboush, Halime Afra Aksoy, Amer Fouad Fouad Solyman  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
İsrail ordusu Gazze kentinde konutları yıktı, Han Yunus'u topçu atışıyla bombaladı

İstanbul/Gazze

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde işgal ettiği bölgelerde çok sayıda binayı patlatarak yıktı.

İsrail askerleri ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda yer alan bölgeleri, topçu atışıyla bombaladı.

İsrail ordusunun saldırılarının can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz bilgi verilmedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Beni Suheyla beldesinde açtığı ateş sonucu 1kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kıyılarını denizden hedef aldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail savaş gemileri, Refah kıyılarına açık denizden ateş açtı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken ateşkes, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Tuttur.com" isimli sitedeki kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiği iddiasına resen soruşturma
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada "asfalt kaplaması ve yol-inşaat yenileme işi" davası başladı
Son 10 günde 35 ilde siber suçlara yönelik operasyonlarda 429 şüpheli yakalandı
Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda devrilen tır nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Benzer haberler

İsrail ordusu Gazze kentinde konutları yıktı, Han Yunus'u topçu atışıyla bombaladı

İsrail ordusu Gazze kentinde konutları yıktı, Han Yunus'u topçu atışıyla bombaladı

Filistin'in BM Temsilcisi: Ateşkesten bu yana İsrail Gazze'de her gün 2 çocuğu öldürüyor

İletişim Başkanı Duran'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee görüşmesine ilişkin paylaşım

Gazzelilerin öldürüldüğü yardım merkezlerini kuran vakıf GHF, faaliyetlerini durdurdu

Gazzelilerin öldürüldüğü yardım merkezlerini kuran vakıf GHF, faaliyetlerini durdurdu
İsrail ordusunun 7 Ekim soruşturması Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanını karşı karşıya getirdi

İsrail ordusunun 7 Ekim soruşturması Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanını karşı karşıya getirdi
İsrail'de Hizbullah'ın Tabatabai suikastına nasıl yanıt vereceği tartışılıyor

İsrail'de Hizbullah'ın Tabatabai suikastına nasıl yanıt vereceği tartışılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet