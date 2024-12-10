Dolar
34.85
Euro
36.71
Altın
2,692.56
ETH/USDT
3,585.60
BTC/USDT
95,312.00
BIST 100
10,099.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde ve futbolcu Dani Vivian, Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

İsrail ordusu, Esed'in düşmesinden bu yana Suriye'de 320 noktaya hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in düşmesinden bu yana Suriye'de 320 noktaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Mustafa Deveci  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
İsrail ordusu, Esed'in düşmesinden bu yana Suriye'de 320 noktaya hava saldırısı düzenledi

Ankara

İsrail ordusu, Esed'in düşmesinin ardından yoğunlaştırdığı Suriye'ye yönelik hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Esed'in devrilmesinden bu yana 320 "stratejik hedefe" hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Vurulan hedefler arasında Suriye'nin hava savunma sistemleri, füze depoları, askeri uçak ve helikopterlerin yanı sıra savaş gemilerinin de olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu saldırılarda Baas rejiminden geriye kalan Suriye'nin askeri kapasitenin "yüzde 70'den fazlasının ortadan kaldırıldığı" iddia edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile telefonda görüştü
MİT, PKK/YPG'nin Esed rejiminden ele geçirdiği silah ve mühimmatı imha etti
Mücbir sebep kapsamındaki mükellefler için bazı beyanname ve bildirim süreleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail hükümetinin ısrarla ve inatla gittiği yol, yol değildir

Benzer haberler

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye'nin bütünlüğü için bölge ülkeleriyle çalışılması gerektiğini vurguladı

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Suriye'nin bütünlüğü için bölge ülkeleriyle çalışılması gerektiğini vurguladı

İsrail, 14. gününde Lübnan ile yapılan ateşkesi 11 kez ihlal etti

İsrail gazetesine göre, PKK/YPG Tel Aviv yönetiminden yardım istedi

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nde 60 yaralı ölümle burun buruna

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nde 60 yaralı ölümle burun buruna
Netanyahu, Suriye’de Baas rejimini deviren grupları tehdit etti

Netanyahu, Suriye’de Baas rejimini deviren grupları tehdit etti

Blinken: Suriye’nin geleceğine Suriyeliler karar verecektir

Blinken: Suriye’nin geleceğine Suriyeliler karar verecektir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet