İsrail ordusu Cenin'de Anadolu Ajansı muhabirlerinin üzerine iş makinelerini sürdü
İsrail askerleri, baskın düzenledikleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de görevini yapmaya çalışan basın mensuplarını iş makineleriyle taciz etti.
Kudüs
İşgal altındaki Batı Şeria’daki Cenin Mülteci Kampı'na şiddetli saldırılar başlatan İsrail askerleri, bölgede altyapıyı yıkmak için kullandığı askeri iş makinelerini olayları takip eden Anadolu Ajansı muhabirlerinin de aralarında yer aldığı basın mensuplarının üzerine sürdü.
Gazze'de varılan ateşkesin ardından İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine ve buradaki mülteci kampına şiddetli baskını ve saldırıları devam ediyoer.
İsrail ordusu, bölgeye çok sayıda zırhlı araç ve askeri iş makinesi sevketti.
İsrail askerleri, Cenin kentindeki saldırıları takip eden Anadolu Ajansı muhabirleri Enes Canlı ve Kays Ebu Samra’nın da aralarında yer aldığı basın mensuplarının üzerine askeri iş makinelerini sürdü.
İsrail askerleri, üzerinde "basın" yazılı çelik yelek ve ekipmanlarıyla gazeteci kimliği açıkça görünür olan basın mensuplarının üzerlerine askeri iş makinelerini birçok kez sürdü.
Cenin Mülteci Kampı’na çıkan Hayfa Caddesi’ne yaklaşık 10 adet askeri iş makinasının konuşlandığı görüldü. İsrail ordusunun saldırılarını ve bölgede yol açtığı tahribatı kayıt altına almaya çalışan gazeteciler, iş makineleri tarafından taciz edildi.
İsrail, Cenin Kampı ve çevresindeki altyapı ve yolları tahrip etmek için ağır iş makinalarına sıkça başvuruyor. İsrail ordusu, geçmişte de altyapı ve yolları tahrip eden iş makinelerini görüntüleyen basın mensuplarını engellemek için tacizlerde bulunmuştu.
İsrail ordusunun dün Cenin kenti ve mülteci kampına başlattığı saldırılar sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı.
İsrail siyasetinde, Gazze'de ateşkese varılmasına yönelik eleştirel açıklamalar yapan hükümet yetkilileri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e düzenlenen baskını desteklemiş, saldırıların günler boyunca devam edebileceğini belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.