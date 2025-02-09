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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılarını genişleterek sürdürüyor

İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırılarını genişleterek devam ettirdi.

Aysar Alais, Hamdi Yıldız  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılarını genişleterek sürdürüyor

Ramallah

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskınlarda zorla yerinden ettiği ailelerin evlerine el koyarak, askeri kışlaya çevirdi.

Bu sabah erken saatlerde Kampı abluka altına alan İsrail ordusu, beraberinde iş makineleriyle bölgeye giriş yaptı, Kampın El-Musellah Mahallesi'nin girişindeki yolu kazıyarak işe başladı.

Tulkerim Valisi Abdullah Kumeyl, yaptığı yazlı açıklamada, işgal güçlerinin Tulkerim kentine 14. gündür saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Sabah güneş doğmadan kentin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nın birçok yönden sıkı abluka altına alındığını ifade eden Kumeyl, İsrail ordusunun beraberinde iş makineleri ve buldozerler getirdiğini doğruladı.

Kumeyl, uluslararası toplum ve insan hakları kurumlarından Tulkerim kenti ve mülteci kamplarına düzenlenen benzeri görülmemiş saldırıları durdurması için İsrail'e baskı yapmalarını istedi.

İsrail ordusunun saldırıda yaralanan Filistinlilere sağlık hizmeti vermek için bölgeye ulaşmak isteyen ambulansların geçişine izin vermediğini belirten Kumeyl, Kamptan birçok ailenin yerinden edildiğini ve başka bölgelere göç etmek zorunda kaldığının bu durumun vatandaşların insani durumlarını daha da ağırlaştırdığını kaydetti.

Öte yandan Nur Şems Kampı Halk Komitesi Başkanı Nihad Şaviş AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin evlerini askeri kışlaya dönüştürmesi nedeniyle 150'den fazla Filistinli ailenin İsrail tehditleri karşısında kampı terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Şaviş, İsrail ordusunun her yere keskin nişancılarını yerleştirdiğini ve hareket eden her şeyi hedef aldığını vurguladı. Ayrıca, İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilere iki haftadan önce evlerine geri dönmemelerini bildirdiğinin altını çizdi.

Öte yandan İsrail ordusu, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki operasyonlarını genişlettiğini ve Nur eş-Şems Mülteci Kampı'na baskına başladığını belirtti.

Açıklamada, İsrail ordusundan büyük bir gücün yanı sıra sınır muhafızları, İç Güvenlik (Şabak) ile birlikte Nur eş-Şems Kampı'nda cumartesi gecesi baskınlar düzenlediğini duyurdu. Ordu, baskınlarında "birçok sabotajcıyı hedef aldığını ve diğer birkaçını da gözaltına aldığını" iddia etti.

Açıklamada, "İran şer ekseninin, Bat Şeria'daki yerleşim birimlerini, temas hattını ve İsrail'in kalabalık nüfus merkezlerini tehdit edecek bir doğu terör cephesi kurmasına izin vermeyeceği" iddiaları yer aldı.

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