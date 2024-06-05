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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu 7 Ekim'deki olayların tekrarlanma ihtimaline karşı için Gazze çevresinde özel birlik kurdu

İsrail ordusu, "7 Ekim saldırılarının tekrarlanma ihtimaline karşı Gazze Şeridi çevresinde özel bir askeri birlik kurulduğunu" duyurdu.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Muhammed Emin Canik  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
İsrail ordusu 7 Ekim'deki olayların tekrarlanma ihtimaline karşı için Gazze çevresinde özel birlik kurdu

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Lot'r Outaf' isimli birliğin kuruluşu için tören düzenlendiği belirtildi.

Gazze Şeridi çevresindeki saldırılara "hızlı ve acil müdahale edilmesi" için oluşturulduğu belirtilen birliğin, "7 Ekim olaylarından çıkarılan ilk saha dersi kapsamında kurulduğu" kaydedildi.

Birliğin, "seçkin birliklerden mezun olan ve Gazze Şeridi sınırındaki veya çevresindeki beldelerde yaşayan yedek askerlerden oluştuğu ve teyakkuz halinde olacakları" belirtildi.

Söz konusu birlikteki askerlerin "bölgenin sorunlarıyla başa çıkabilecek yeterlilikte olacak şekilde özel bir eğitim ve yeterlilik sürecinden geçecekleri" aktarıldı.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından seçilen adayların gelecek haftalarda eğitime başlayacağı ifade edildi.

İsrail'deki bazı siyasi ve güvenlik yetkilileri, 7 Ekim saldırılarının istihbarat ve güvenlik düzeyinde başarısızlığı ortaya koyduğunu söylemişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 586 Filistinli öldürüldü, 83 bin 74 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 644 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 527 Filistinli hayatını kaybetti.

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