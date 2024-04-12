Dolar
32.36
Euro
34.43
Altın
2,344.19
ETH/USDT
3,216.30
BTC/USDT
67,085.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Teleferik kabinlerinde mahsur kalan kişileri kurtarma çalışmaları (Bir kadının kurtarılma anı)
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Ordu Sözcüsü Hagari: "İran tehdidiyle nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. İyi hazırlandık"

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran’ın İsrail’e yönelik olası saldırısına "iyi hazırlandıklarını" ve her türlü duruma yanıt vereceklerini bildiklerini savundu.

Burak Dağ  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
İsrail Ordu Sözcüsü Hagari: "İran tehdidiyle nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. İyi hazırlandık" Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Ankara

Hagari, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hizbullah'ın akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda İsrail’in askeri üssünü hedef alan füzelerin çoğunun hava savunma sistemlerince imha edildiğini, bazılarının da boş araziye düştüğünü söyleyen Hagari, saldırıda can kaybının olmadığını belirtti.

İsrail ordusunun olası bir saldırıya hazırlıklı olduğunu belirten Sözcü Hagari, "Savunmanın yanı sıra saldırıya geçmeye de hazırız." dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın bugün kapsamlı durum değerlendirmesi yaptığı görüşmeye değerlendiren Hagari, iki ülke arasında "yakın koordinasyonun sağlanması için" çalışıldığını kaydetti.

İran ile yaşanan gerilimden de bahseden Hagari, "İran tehdidiyle nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. İyi hazırlandık ve her türlü duruma nasıl yanıt vereceğimizi biliyoruz." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

Fransa, bölgede tırmanan gerilim üzerine Fransız vatandaşlarının İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına gitmekten kesinlikle kaçınmaları çağrısı yapılmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Teleferik kazasıyla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'in TRT ekibine saldırısına tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, İngiliz Bakan Ahmed ile Londra'da görüştü
İstanbul’da bayram yoğunluğu son gün de sürdü

Benzer haberler

Avusturya ve Almanya İran’daki vatandaşlarına bu ülkeden ayrılmaları uyarısında bulundu

Avusturya ve Almanya İran’daki vatandaşlarına bu ülkeden ayrılmaları uyarısında bulundu

Hollanda'dan vatandaşlarına "İsrail'e acil seyahatleri erteleyin" tavsiyesi

İsrail Ordu Sözcüsü Hagari: "İran tehdidiyle nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. İyi hazırlandık"

Biden, İran'ın İsrail'e "her an" karşılık vermesini beklediğini söyledi

Biden, İran'ın İsrail'e "her an" karşılık vermesini beklediğini söyledi
Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattı

Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'in TRT ekibine saldırısına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'in TRT ekibine saldırısına tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet