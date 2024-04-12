ABD medyasına göre İsrail iki gün içinde İran'dan gelecek doğrudan saldırıya hazırlanıyor
ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in iki gün içinde İran'dan gerçekleşecek doğrudan bir saldırıya hazırlandığı, İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesi ise ordu ve Mossad'ın karşı saldırı planını onayladığı iddasında bulundu.
İstanbul/Kudüs
Wall Street Journal gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tel Aviv'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına saldırısı sonrası Tahran'ın muhtemel saldırısının doğrudan İsrail'e yapılacağı öne sürüldü.
Söz konusu kaynak, Tel Aviv'in 24 ile 48 saat içinde İran'ın güney veya kuzey İsrail'e doğrudan bir saldırı düzenlemesine hazırlandığını kaydetti.
İran liderliğinden bilgi aldığı belirtilen ikinci bir kaynak ise saldırı planlarının tartışılmasına rağmen nihai kararın verilmediğini ifade etti.
ABD'li bir yetkilinin istihbarat raporlarına göre İran'ın birkaç gün içinde muhtemelen İsrail içinde misilleme saldırısı gerçekleştireceği yönündeki değerlendirmesine yer verilen haberde, bir danışmanın ise "Saldırı planları dini liderin (Ayetullah Ali Hamaney’in) önünde ve o hala siyasi riski değerlendiriyor." ifadelerine yer verildi.
İsrail basınına göre, ordu ve Mossad karşı saldırı planını onayladı
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise ABD ve İsrail orduları arasındaki koordinasyonun arttığına işaret edilerek "İsrail ordusu ve Mossad, İsrail'in İran topraklarından saldırıya uğraması durumunda İran'a saldırı planıyla ilgili anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.
İran'ın "üst düzey komutanlarının öldürüldüğü saldırının intikamını alma niyetinden vazgeçmeyeceğine" işaret edilen haberde, İran'dan gelmesi muhtemel bir saldırıya karşı İsrail'in hazırlıklı olduğu kaydedildi.
Netanyahu, muhtemel İran saldırısına hazırlık için durum değerlendirme toplantısı yapacak
İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu'nun, İran'ın İsrail'e yönelik muhtemel bir saldırısına hazırlık amacıyla bugün öğleden sonra durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.
İran'ın saldırısına hazırlık amacıyla yapılacak toplantıya, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant, Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer gibi isimlerin katılacağı kaydedildi.
İsrail basını: ABD savaş gemisi İsrail açıklarına demirledi
İsrail televizyonu Kanal 14'te yayımlanan haberde ise ABD'ye ait gelişmiş savunma sistemleriyle donanımlı füze gemisinin İsrail açıklarına demirlediği belirtildi.
Bunun, yakın zamanda İran'ın İsrail'e füze saldırısı düzenlemesi durumunda yardımcı olacağı vurgulanan haberde, ismini açıklamak istemeyen İsrailli bir yetkilinin şu sözlerine yer verildi:
"İsrail, İran'ın kendisine doğrudan düzenleyeceği saldırıya hazırlanıyor. İsrail'in kuzeyi veya güneyine düzenlenmesi muhtemel İran saldırısının önümüzdeki 24-48 saatte gerçekleşme ihtimali var."
İsrail'in, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki diplomatik temsilciliğine yönelik saldırısı hatırlatılan haberde, ABD'nin, saldırı öncesinde kendisine bilgi vermeyen İsrail'den de açıklama istediği ifade edildi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in dün gece İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüştüğü aktarılan haberde, Austin’in Gallant'tan Şam'daki İran konsolosluk binasına yönelik saldırıyla ilgili izahat istediği belirtildi.
İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti.
Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ile 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti.
Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde "İran'ın saldırı tehdidine karşı ABD'nin tam desteğini" iletmişti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise dün Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Şam'daki konsolosluğunu vuran İsrail'e karşı muhtemel misillemeyi diplomatik misyonların dokunulmazlığını ve uluslararası hukuku ihlal eden "saldırganı cezalandırmak için meşru müdafaa" olarak değerlendirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.