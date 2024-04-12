Dolar
32.36
Euro
34.41
Altın
2,411.10
ETH/USDT
3,438.40
BTC/USDT
69,501.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD medyasına göre İsrail iki gün içinde İran'dan gelecek doğrudan saldırıya hazırlanıyor

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in iki gün içinde İran'dan gerçekleşecek doğrudan bir saldırıya hazırlandığı, İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesi ise ordu ve Mossad'ın karşı saldırı planını onayladığı iddasında bulundu.

Bekir Aydoğan, Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Muhammed Emin Canik, Mahmut Geldi  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
ABD medyasına göre İsrail iki gün içinde İran'dan gelecek doğrudan saldırıya hazırlanıyor

İstanbul/Kudüs

Wall Street Journal gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tel Aviv'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına saldırısı sonrası Tahran'ın muhtemel saldırısının doğrudan İsrail'e yapılacağı öne sürüldü.

Söz konusu kaynak, Tel Aviv'in 24 ile 48 saat içinde İran'ın güney veya kuzey İsrail'e doğrudan bir saldırı düzenlemesine hazırlandığını kaydetti.

İran liderliğinden bilgi aldığı belirtilen ikinci bir kaynak ise saldırı planlarının tartışılmasına rağmen nihai kararın verilmediğini ifade etti.

ABD'li bir yetkilinin istihbarat raporlarına göre İran'ın birkaç gün içinde muhtemelen İsrail içinde misilleme saldırısı gerçekleştireceği yönündeki değerlendirmesine yer verilen haberde, bir danışmanın ise "Saldırı planları dini liderin (Ayetullah Ali Hamaney’in) önünde ve o hala siyasi riski değerlendiriyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail basınına göre, ordu ve Mossad karşı saldırı planını onayladı

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise ABD ve İsrail orduları arasındaki koordinasyonun arttığına işaret edilerek "İsrail ordusu ve Mossad, İsrail'in İran topraklarından saldırıya uğraması durumunda İran'a saldırı planıyla ilgili anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.

İran'ın "üst düzey komutanlarının öldürüldüğü saldırının intikamını alma niyetinden vazgeçmeyeceğine" işaret edilen haberde, İran'dan gelmesi muhtemel bir saldırıya karşı İsrail'in hazırlıklı olduğu kaydedildi.

Netanyahu, muhtemel İran saldırısına hazırlık için durum değerlendirme toplantısı yapacak

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu'nun, İran'ın İsrail'e yönelik muhtemel bir saldırısına hazırlık amacıyla bugün öğleden sonra durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

İran'ın saldırısına hazırlık amacıyla yapılacak toplantıya, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant, Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ile Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer gibi isimlerin katılacağı kaydedildi.

İsrail basını: ABD savaş gemisi İsrail açıklarına demirledi

İsrail televizyonu Kanal 14'te yayımlanan haberde ise ABD'ye ait gelişmiş savunma sistemleriyle donanımlı füze gemisinin İsrail açıklarına demirlediği belirtildi.

Bunun, yakın zamanda İran'ın İsrail'e füze saldırısı düzenlemesi durumunda yardımcı olacağı vurgulanan haberde, ismini açıklamak istemeyen İsrailli bir yetkilinin şu sözlerine yer verildi:

"İsrail, İran'ın kendisine doğrudan düzenleyeceği saldırıya hazırlanıyor. İsrail'in kuzeyi veya güneyine düzenlenmesi muhtemel İran saldırısının önümüzdeki 24-48 saatte gerçekleşme ihtimali var."

İsrail'in, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki diplomatik temsilciliğine yönelik saldırısı hatırlatılan haberde, ABD'nin, saldırı öncesinde kendisine bilgi vermeyen İsrail'den de açıklama istediği ifade edildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in dün gece İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüştüğü aktarılan haberde, Austin’in Gallant'tan Şam'daki İran konsolosluk binasına yönelik saldırıyla ilgili izahat istediği belirtildi.

İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ile 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde "İran'ın saldırı tehdidine karşı ABD'nin tam desteğini" iletmişti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise dün Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Şam'daki konsolosluğunu vuran İsrail'e karşı muhtemel misillemeyi diplomatik misyonların dokunulmazlığını ve uluslararası hukuku ihlal eden "saldırganı cezalandırmak için meşru müdafaa" olarak değerlendirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK, 20 ilçe ve 1 beldedeki itirazları reddetti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in TRT ekibine saldırısına tepki
Edirne'de bayram tatili yoğunluğu yaşandı
Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Edirnekapı Şehitliği'ne ziyaretler sürdü
"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" yazısına soruşturma açıldı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in TRT ekibine saldırısına tepki

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in TRT ekibine saldırısına tepki

Ürdün'de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'yle dayanışma gösterisi düzenlendi

Oxfam: İngiltere İsrail'e silah sattığı müddetçe savaş suçlarına ortak olma riski taşıyor

ABD medyasına göre İsrail iki gün içinde İran'dan gelecek doğrudan saldırıya hazırlanıyor

ABD medyasına göre İsrail iki gün içinde İran'dan gelecek doğrudan saldırıya hazırlanıyor
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda TRT Arapça ekibinin de aralarında olduğu bir grup gazeteci yaralandı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda TRT Arapça ekibinin de aralarında olduğu bir grup gazeteci yaralandı
İsrail'in 189 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 634'e çıktı

İsrail'in 189 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 634'e çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet