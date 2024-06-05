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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Ordu Radyosu: Hükümet 50 bin yedek askerin daha göreve çağrılmasına izin verdi

İsrail Ordu Radyosu, hükümetin 50 bin yedek askerin daha göreve çağrılmasına izin verdiğini duyurdu.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Halime Afra Aksoy  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
İsrail Ordu Radyosu: Hükümet 50 bin yedek askerin daha göreve çağrılmasına izin verdi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Ordu radyosunun haberinde, Tel Aviv hükümetinin, kuzeydeki (Lübnan) çatışmalara hazırlık amacıyla yedek asker sayısının 300 binden 350 bine çıkarılması konusunda orduya izin verdiği belirtildi.

Israel Today gazatesinde yer alan haberde ise İsrail ordusunun yedek asker kotasını 300 binden 350 bine yükseltilmesinin kuzeye yönelik hazırlıklarla değil de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a yönelik saldırıların uzamasıyla ilgili olduğu iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın askeri haberler yorumcusu İtay Blumental de İsrail ordusunun, hükümetin onayına sunulacak yedek kotasındaki artışın ülkenin kuzeyiyle (Lübnan sınırı) ilgili olmadığını ifade ettiğini aktardı.

Blumental, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun yedek asker kotasının 50 bin kişi daha artırılması kararının, "Refah'taki faaliyetlerin önceden planlanandan daha fazla sayıda insanı tüketmesinden" kaynaklandığını yazdı.

İsrail hükümetinden ise henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

KAN daha önceki haberinde de "kuzeyde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirilme ihtimali" sebebiyle İsrail ordusunun yedek asker sayısının artırılmasını talep ettiğini aktarmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de dün yaptığı açıklamada, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerilime işaret ederek, "Bir karar verilmesi gereken noktaya yaklaşıyoruz, İsrail ordusu saldırıya geçmeye hazır." demişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana yaşanan gerilime işaret eden Halevi, Hizbullah'ın "ağır bedel ödediğini" savunmuştu.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

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