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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin İsrail'deki akreditasyonunu iptal etti

İsrail, 28 Mayıs'ta Filistin devletini tanıdığını duyuran Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin İsrail'deki akreditasyonunu iptal ettiğini duyurdu.

Burak Dağ  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
İsrail, Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin İsrail'deki akreditasyonunu iptal etti

Ankara

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Norveç’in Filistin nezdinde diplomatik olarak görev yapmak üzere görevlendirdiği diplomatların İsrail'deki akreditasyonlarının iptaline ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunun iptal edildiği ve kararın Norveç hükümetinin son dönemde attığı "İsrail karşıtı ve tek taraflı adımlara" yanıt olduğu belirtildi.

Norveç'in Filistin devletini tanıma kararı ve Norveçli üst düzey yetkililerin İsrail karşıtı yorumlarının kararın alınmasında etkili olduğu vurgulanan açıklamada, Norveç Büyükelçiliğine söz konusu diplomatların akreditasyonlarının yedi gün, vizelerinin ise üç ay içinde iptal edileceğinin bildirildiği belirtildi.


Açıklamada, "İsrail, Filistin yönetimindeki Norveç temsilciliğinde görev yapmak üzere görevlendirilen Norveçli diplomatlara İsrail'de akreditasyon vermeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Norveç'in Filistin'i tanıma kararı

Norveç, 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıdığı bildirmişti.

İsrail ise Filistin devletini resmen tanıyan İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Norveç'in de İrlanda ve İspanya ile eş zamanlı Filistin devletini tanıma kararı almasının ardından Filistin devletini tanıyan ülke sayısı 146'ya yükseldi.

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