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Dünya

İsrail medyası: Amerikalı bir yetkili, Washington'un İsfahan saldırısıyla hiçbir ilgisi olmadığını açıkladı

ABD'li bir yetkilinin, İran'ın İsfahan şehrinde insansız hava araçlarıyla (İHA) İran Uzay Araştırma Merkezi'ne ait bir tesisin yanındaki mühimmat fabrikasının hedef alınmasında Washington yönetiminin hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladığı bildirildi.

Ekrem Biçeroğlu   | 30.01.2023
İsrail medyası: Amerikalı bir yetkili, Washington'un İsfahan saldırısıyla hiçbir ilgisi olmadığını açıkladı

Kudüs

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde ismi belirtilmeyen bir Amerikalı yetkilinin açıklamasına yer verildi.

ABD'li yetkilinin "İsfahan saldırısında Washington'un parmağı yok." şeklinde konuştuğu kaydedildi.

İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Tel Aviv yönetimi daha önce de İran içinde benzer operasyonlar yürütmekle suçlanmıştı.

Ne olmuştu?

İran devlet televizyonu dün gece saatlerinde, İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığına ait mühimmat üretim tesisinde büyük bir patlama meydana geldiğini açıklamıştı.

İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıklamıştı.

İran Meclisi İsfahan Milletvekili Hüseyin Mirzai, İsfahan kenti semalarında görülen İHA'ların İsrail'e ait olduğunu öne sürmüştü.

The Wall Street Journal gazetesi ise dün, İran'a ait savunma tesisine İHA'larla düzenlenen saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini yazmıştı.

Yediot Ahronot gazetesi de isimlerini vermediği ABD'li yetkililerin "saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini" söylediğini aktarmıştı.

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