İsrail meclisinin "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkmasının" ardından ABD'den açıklama
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, İsrail meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önergenin kabul edilmesinin ardından, "Bizim tutumumuz iki devletli çözümden yana." dedi.
New York
Greenfield, BM'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gazze'de saldırılar sonlandıktan sonraki planlar hakkında Greenfield, bu konuda bazı görüşmelerin yapıldığını ancak detayları paylaşamayacağını söyledi.
Greenfield, "Bugün insani duruma odaklanmak zorundayız." diyerek, daha sonraki süreçleri ele almak için zaman olduğuna işaret etti.
İki devletli çözüm vurgusu
İsrail meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önergenin kabul edilmesine ilişkin Greenfield, birebir bu konu hakkında yorum yapmayacağını belirterek, "Bizim tutumuz iki devletli çözümden yana." dedi.
Greenfield, İsrail ve Filistinlilerin yan yana yaşamasının sağlanamaması halinde barışın inşa edilemeyeceğini dile getirdi.
İsrail meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önerge kabul edilmişti.
Söz konusu önergede, "Filistin devletinin kurulmasının İsrail devleti ve vatandaşları için tehdit oluşturacağı" iddiasına yer verilmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail meclisinin Filistin kararına "çok sevinmediklerini" bildirdi
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Önerge hakkında birebir konuşamayacağın belirten Patel, "ABD, hem İsrailliler hem de Filistinliler için barış inşa etme konusunda kararlı." ifadelerini kullandı.
Patel, bunun iki devletli çözümle sağlanacağına inandıklarını dile getirerek, bu çerçevede irtibatlarını sürdüreceklerini söyledi.
Gazeteciler tarafından önergenin iki devletli çözüme karşı çıktığına işaret edilmesi üzerine, "Önergeye çok sevinmediğimizi söyleyebiliriz." açıklamasında bulunan Patel, diğer taraftan konuya ilişkin uzmanlığı olmadığını da kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.