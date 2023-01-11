Dolar
18.77
Euro
20.18
Altın
1,877.03
ETH/USDT
1,340.00
BTC/USDT
17,532.00
BIST 100
4,728.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail meclisi, Filistinli tutukluların İsrail vatandaşlığından atılmasını öngören yasa tasarısını onayladı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, kendilerinden destek aldığı tespit edilen Filistinli mahkumların İsrail vatandaşlığından atılmasını öngören kanun tasarısının onaylanmasını kınadı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Qais Omar Darwesh Omar, Ekrem Biçeroğlu   | 11.01.2023
İsrail meclisi, Filistinli tutukluların İsrail vatandaşlığından atılmasını öngören yasa tasarısını onayladı

Kudüs

İsrail parlamentosu Knesset, Filistin Devletinden mali yardım alan her Filistinli tutuklunun vatandaşlığının düşürülmesine yönelik hazırlanan yasa tasarısını onayladı.

Knesset'in internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, 120 milletvekilinden 71'i yasa tasarısı lehinde oy kullanırken, 9'u karşı oy verdi.

Açıklamada, onaylanması sonrasında kanun tasarısının Knesset Komisyonu'na gönderileceği, burada da komisyonca oylanması için tarihin belirleneceği aktarıldı.

Kanun tasarısına göre, İsrail hapishanelerinde hükümlü olarak bulunan Filistinlilerin, Filistin makamlarından yardım aldığının ispatlanması durumunda İsrail vatandaşlıklarının düşürüleceği kaydedildi.

Yardım aldığı tespit edilen Filistinli mahkumların tutukluluğun bitmesinden sonra vatandaşlığı düşürülmüş bir şekilde Filistin yönetimine nakledileceği vurgulandı.

Kanun yasa tasarısının gerekçesi olarak yapılan açıklamada, bazı İsrail vatandaşı kişilerin Filistin yönetiminden aldığı para karşılığı İsrail'e düşmanca saldırılar içinde bulunduğu belirtildi.

Diğer yandan, Filistin Dışişleri Bakanlığı ise, Knesset'in tasarıyı onaylamasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, yasa tasarısının, "Filistin halkının varlığını, adil ve meşru ulusal haklarını tanımayan Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetinin programının bir yansıması" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yasanın, ırkçı ayrımcılık yasaları çerçevesine girdiği ve uluslararası yasaların ve insan hakları ilkelerinin açık bir ihlali" olduğu değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplum ve ABD yönetimini, İsrail hükümetine ırkçı yasaları ve yasa dışı tek taraflı önlemleri uygulamaya son vermesi için baskı yapmaya çağırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, siyasi nedenlerle tutuklanan Kırım Tatarlarının serbest bırakılmasını istedi
Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kurulmasını içeren teklif, Komisyonda kabul edildi
Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev AP heyetini kabul etti
İletişim Başkanı Altun'un avukatı Tunç, Kaftancıoğlu'na verilen beraat kararını istinafa taşıyacaklarını bildirdi
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Benzer haberler

İsrail meclisi, Filistinli tutukluların İsrail vatandaşlığından atılmasını öngören yasa tasarısını onayladı

İsrail meclisi, Filistinli tutukluların İsrail vatandaşlığından atılmasını öngören yasa tasarısını onayladı

AB: İsrail'in yasa dışı yerleşimlerine ve Filistinlilere ait yapıların yıkılmasına karşıyız

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli bir genci öldürdü

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Torunlar, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a güven mektubunu sundu

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Torunlar, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a güven mektubunu sundu
İsrail cezaevinde en uzun kalan Filistinli, 40 yıl sonra "tarifsiz" özgürlüğü yaşıyor

İsrail cezaevinde en uzun kalan Filistinli, 40 yıl sonra "tarifsiz" özgürlüğü yaşıyor
Filistin, "ırkçı sömürge yasası" olarak nitelediği tasarıyı onaylayan İsrail Meclisi'ni kınadı

Filistin, "ırkçı sömürge yasası" olarak nitelediği tasarıyı onaylayan İsrail Meclisi'ni kınadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet