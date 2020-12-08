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Dünya

İsrail mahkemesi ömür boyu hapis cezası mahkumu Filistinliye 4 yıl yeni ek ceza verdi

İsrail mahkemesi, ömür boyu hapis cezasına mahkum bir Filistinliye 4 yıl daha hapis cezası verdi.

Qais Omar Darwesh Omar,Hamdi Yıldız   | 08.12.2020
İsrail mahkemesi ömür boyu hapis cezası mahkumu Filistinliye 4 yıl yeni ek ceza verdi

Ramallah

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da Askeri Salim Mahkemesi, Filistinli tutuklu Yusuf Halid Kumeyl'e (23) 4 yıl ek hapis cezası verildiği belirtildi. 

Açıklamada, İsrailli bir kişiyi öldürmekten mahkum olan Kumeyl'in 2017'den bu yana hapiste olduğu, mahkemeye Kumeyl aleyhinde yeni suçlamaların sunulduğu ve yeni kararın buna verildiği aktarıldı.

Filistin resmi makamlarının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistin vatandaşı bulunuyor.

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