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Dünya

İsrail mahkemesi hapisten kaçtıktan sonra yakalanan 2 Filistinlinin gözaltı süresini uzattı

İsrail’deki Gilboa Hapishanesi'nden firar ettikten sonra yakalanan 2 Filistinlinin gözaltı süresi 29 Eylül'e kadar uzatıldı.

Gülşen Topçu   | 20.09.2021
İsrail mahkemesi hapisten kaçtıktan sonra yakalanan 2 Filistinlinin gözaltı süresini uzattı İsrail’deki Gilboa Hapishanesi'nden 6 Eylül’de kaçtıktan sonra yakalanan Yakub Nufeyat Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Ramallah

Nasıra kentindeki İsrail Sulh Mahkemesi, Gilboa Hapishanesi'nden 6 Eylül’de kaçtıktan sonra yakalanan Yakub Nufeyat ve Eyhem Fuad Kemamci'nin gözaltı sürelerinin 10 gün daha uzatılmasına karar verdi.

Mahkemenin, soruşturmayı tamamlama gerekçesiyle Filistinlilerin gözaltı sürelerini 29 Eylül'e kadar uzattığı belirtildi.

Aynı mahkeme, 19 Eylül'de, yakalanan diğer 4 firari Zekeriya ez-Zubeydi, Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah Arıda’nın gözaltı süresini de 10 gün uzatmıştı.


Eyhem Fuad Kemamci

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

Hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile Filistin İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah Arıda 10-11 Eylül tarihlerinde İsrail güçlerince tekrar yakalanmıştı.

Öte yandan hapisten firar eden diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ile Munadil Yakub Nufeyat'ın da 19 Eylül sabaha karşı ele geçirilmesiyle firar eden tüm Filistinli tutuklular yakalanmıştı.

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