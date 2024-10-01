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Kudüs'te sirenler çalıyor. Olay yerinden yayındayız. İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar devam ediyor. VTR
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İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik karadan işgal girişiminin haftalarca süreceğini duyurdu

İsrail, Lübnan’ın güneyine yönelik beklenen kara saldırılarının "haftalarca süreceğini" bildirdi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ömer Erdem  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik karadan işgal girişiminin haftalarca süreceğini duyurdu Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre İsrail ordusu, Lübnan'daki "kara saldırılarının" birkaç hafta süreceğini öngörüyor ve bu bilgi ABD'li yetkililere de iletildi.

İsrail ordusu, Tel Aviv sakinlerinden sığınaklara yakın yerlerde kalmalarını istedi

İsrail ordusu, ülkenin orta kesimleri ve Tel Aviv bölgesi sakinlerine sığınaklara yakın yerlerde kalmaları çağrısı yaptı.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan bir füze nedeniyle Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgelerde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Atılan füzenin havada imha edildiği aktarılırken, Tel Aviv bölgesi sakinleri için bir dizi uyarı yapıldı.

Tel Aviv sakinlerinden sığınaklara yakın bölgelerde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1273 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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