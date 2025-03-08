Dolar
36.48
Euro
39.55
Altın
2,912.40
ETH/USDT
2,205.30
BTC/USDT
86,086.00
BIST 100
10,507.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail, Lübnan'ın güneyine 20'den fazla hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki bölgelere 20'den fazla hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Çağrı Koşak  | 08.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
İsrail, Lübnan'ın güneyine 20'den fazla hava saldırısı düzenledi

Beyrut

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın çeşitli bölgelerine 20'den fazla hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Lübnan'ın güneyindeki Babeliya ve Zerariya beldeleri arasındaki Merisa bölgesine ve Zağarin Vadisi'nin yanı sıra Beyt Yahun ve Meryemin Vadisi'nin dış kesimlerine saldırılar yapıldığı kaydedildi.

İsrail uçaklarının bu bölgelerin yanı sıra Zebkin, Yater, Ayta el-Cebel ve Hamdaniye'ye de saldırdığı aktarıldı.

Saldırılar nedeniyle henüz ölü ve yaralı bilgisine yer verilmezken, hasar konusunda da açıklama yapılmadı.

Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail saldırılar yoluyla sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 84 kişi hayatını kaybederken, 284 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş hakkında soruşturma başlatıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin farkındalık çalışması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin ve tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum
Jandarma Genel Komutanlığından kadın JÖAK personeline özel videolu paylaşım
Ece Gürel'e "Witchcraft eğitimi" verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Benzer haberler

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının müzakereleri için Doha'ya heyet gönderecek

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının müzakereleri için Doha'ya heyet gönderecek

İsrail, Lübnan'ın güneyine 20'den fazla hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Suriye'deki bazı noktalara geçen hafta saldırı düzenlediğini açıkladı

Gazze'de gıda maddelerinin bulunduğu depolarda yangın çıktı

Gazze'de gıda maddelerinin bulunduğu depolarda yangın çıktı
Stockholm'de, ABD Başkanı Trump'ın "Gazze planı" protesto edildi

Stockholm'de, ABD Başkanı Trump'ın "Gazze planı" protesto edildi
Nablus halkı, İsrail askerlerinin yaktığı tarihi Nasr Camisi için seferber oldu

Nablus halkı, İsrail askerlerinin yaktığı tarihi Nasr Camisi için seferber oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet