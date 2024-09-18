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Dünya

İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonrası Hizbullah'ın olası saldırısına hazırlanıyor

İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından Hizbullah'tan gelebilecek olası bir saldırı için askeri hazırlık yapıyor.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Esat Fırat  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonrası Hizbullah'ın olası saldırısına hazırlanıyor

Kudüs

Yediot Ahronot gazetesine göre, İsrail ordusu, Hizbullah'ın vereceği karşılığa hazırlanıyor.

İsrail savunma ve güvenlik birimlerinin ülkenin kuzey sınırındaki durumu değerlendirmek için incelemelerde bulunduğu belirtilen haberde, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail saldırının sorumluluğunu üstlenmemiş olsa da yetkililer Hizbullah'ın muhtemelen karşılık vereceğine inanırken, İsrailli yöneticiler herhangi bir saldırıya güçlü bir karşılık vereceği tehdidinde bulundu."

İsrail'den Hizbullah hedeflerine saldırı

Öte yandan İsrail ordusu, dün gece Hizbullah hedeflerine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Mecdel Silm bölgesinde Hizbullah'a ait olduğu ve içinde Hizbullah mensuplarının bulunduğu bir binaya hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail savaş uçaklarının 5 farklı bölgede Hizbullah'a ait binaları vurduğu kaydedildi.

İsrail ordusu Hizbullah ile yaşanan gerilimin ardından özel bir tümeni kuzeye gönderdi

İsrail ordusunun Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından Hizbullah ile yaşanan gerilimin tırmanması nedeniyle özel bir tümeni kuzey bölgesine konuşlandırdığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail ordusunda yer alan 98. Tümenin ülkenin kuzeyine gönderdiği belirtildi.

Söz konusu tümende paraşütçü ve komandolardan oluşan 10 ila 20 bin arasında asker bulunduğu ifade edildi.

Hizbullah ile yaşanan gerilimin ardından kuzeye kaydırılan tümenin Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda yer aldığı kaydedildi. 

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 1'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

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