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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Kızılhaç'ın Filistinli mahkumlara ziyaretlerini engellemeye devam ediyor

İsrail hükümeti, Kızılhaç'ın Filistinli mahkumları ziyaretini engellemeye çalışıyor.

Zein Khalil, Ömer Erdem  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
İsrail, Kızılhaç'ın Filistinli mahkumlara ziyaretlerini engellemeye devam ediyor Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail hükümeti, Kızılhaç’ın insanlık dışı koşullar altında tutuldukları belirtilen Filistinli mahkumları ziyaret için başvurduğu Yüksek Mahkeme'den, talebi ertelemesini istedi.

Habere göre söz konusu başvuru, insan hakları örgütleri tarafından geçen şubat ayında yapıldı. Başvuruda, İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı saldırıların ardından durdurulan Kızılhaç ziyaretlerinin yeniden başlatılması talep ediliyor.

İsrail hükümeti, erteleme talebini, "konuyla ilgili ABD ile devam eden görüşmelerin tamamlanması gerektiği" şeklinde gerekçelendiriyor.

Ayrıca, "güvenlik ve hassas siyasi nedenlere" dayanarak, mahkemeye nihai görüşünü sunmayı defalarca ertelemek için başvurdu.

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