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Dünya

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait bir binayı yıktı

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait yapım aşamasında 8 katlı bir binayı ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yerle bir etti.

Abdurrauf Arnavut, Esat Fırat  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait bir binayı yıktı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri İsrail askerleri eşliğinde Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Beyt Hanina mahallesine baskın düzenledi.

Filistinli Ferit Ebu Zuhriye’ye ait 8 katlı bina, İsrail güçlerince kordon altına alındıktan sonra yıktırıldı.

İsrail, 1967'den bugüne uluslararası hukuka göre Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı işgal altında tutuyor. İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinlilere getirdiği yapılaşma kısıtlamaları nedeniyle 20 bin evin ruhsatsız olduğu bahanesiyle yıkım tehdidi altında olduğu ifade ediliyor.

Filistinli, İsrailli ve uluslararası insan hakları örgütleri, “İsrail'in Kudüs’te Yahudi yerleşim birimlerinin inşa faaliyetlerini artırırken, Filistinlilere verilen inşaat ruhsatı sayısını kasıtlı olarak azalttığını" belirtiyor.

İnsan hakları örgütleri ve BM kuruluşları, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinden zorla tahliye edilmeleri veya yapılarının yıkılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu uyarısını yapıyor.


Özellikle İsrail-Filistin çatışmasının arttığı dönemlerde İsrail'in, Filistinlilere ait yapıların yıkımına hız vermesi, hak örgütleri tarafından "Filistinlileri toplu cezalandırma yöntemi" olarak değerlendiriliyor.

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