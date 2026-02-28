Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,862.70
BTC/USDT
63,817.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyuldu. Şehir merkezinden yayındayız. İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyuldu. -VTR-
logo
Dünya

İsrail, İran’a saldırı başlattığını duyurdu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurdu.

Faruk Hanedar, Burak Dağ  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
İsrail, İran’a saldırı başlattığını duyurdu

Ankara

Bakan Katz, yaptığı açıklamada, “ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini” belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Katz, "İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı." dedi.

İsrail ordusu ise İran’a saldırıların başlatıldığına işaret eden ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "güvenlik durumu nedeniyle" sivillerin en yakın sığınağın hangisi olduğunu tespit etmesi ve gereksiz seyahatlerden kaçınması istendi.

“Proaktif uyarı"nın, halkı füze saldırılarına hazırlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Saat 08.14 itibarıyla İsrail genelinde sirenler çalarken tüm cep telefonlarına uyarı alarmı gönderildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu
Türkiye ve dünya gündemi
Bakan Gürlek'ten uyuşturucu operasyonunda silahla yaralanan jandarmaya geçmiş olsun mesajı
Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği başkentte iftar verdi
THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail, İran’a saldırı başlattığını duyurdu

İsrail, İran’a saldırı başlattığını duyurdu

İran Hükümet Sözcüsü: Hükümet üniversitelerdeki öğrencileri dinlemeye hazır

ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran konusunda tüm seçenekler masada

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet