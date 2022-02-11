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Dünya

İsrail insansız hava aracı Gazze'nin doğusuna gaz bombası attı

İsrail'in insansız hava aracıyla abluka altındaki Gazze kentinin doğusuna çok miktarda göz yaşartıcı gaz attığı bildirildi.

Halime Afra Aksoy   | 11.02.2022
İsrail insansız hava aracı Gazze'nin doğusuna gaz bombası attı

Gazze

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail'e ait bir İHA, Gazze'nin doğusunda güvenlik çitinin onlarca metre uzağında kuş avlayan kişilere yönelik göz yaşartıcı gaz attı.

İsrail'in çok sayıda gaz bombası atması üzerine avcıların bölgeden çekildiği aktarıldı.

Öte yandan aynı kaynaklar, İsrail güçlerinin Gazze açıklarında da Filistinli balıkçı teknelerine ateş açtığını ifade etti. Saldırıya ilişkin daha fazla detay paylaşılmadı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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