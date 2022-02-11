İsrail insansız hava aracı Gazze'nin doğusuna gaz bombası attı
İsrail'in insansız hava aracıyla abluka altındaki Gazze kentinin doğusuna çok miktarda göz yaşartıcı gaz attığı bildirildi.
Gazze
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail'e ait bir İHA, Gazze'nin doğusunda güvenlik çitinin onlarca metre uzağında kuş avlayan kişilere yönelik göz yaşartıcı gaz attı.
İsrail'in çok sayıda gaz bombası atması üzerine avcıların bölgeden çekildiği aktarıldı.
Öte yandan aynı kaynaklar, İsrail güçlerinin Gazze açıklarında da Filistinli balıkçı teknelerine ateş açtığını ifade etti. Saldırıya ilişkin daha fazla detay paylaşılmadı.
İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.