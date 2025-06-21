İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmada 9. gün
İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışma 9. gününde devam ederken, İsrail, İran'ın füze deposu ve rampalarına hava saldırısı başlattığını duyurdu.
Ankara
İsrail ordusu, İran'dan yeni füze atışlarını önlediğini açıklarken, başkent Tel Aviv semalarında patlama sesleri duyuldu.
- İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma devam ediyor
- İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmada 8. gün
- İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaş bir haftayı geride bırakırken ufukta ateşkes görünmüyor
- Kremlin Sözcüsü Peskov, İran lideri Hamaney'e olası bir suikastin "Pandora'nın kutusunu açacağını" söyledi
- Netanyahu'dan Hamaney'e suikast tehdidi: "Orduya İran'da kimsenin dokunulmazlığı olmadığı talimatını verdim"
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, atılan füzelerin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Başkent semalarında önce saldırı alarmları, sonra patlamalar duyuldu.
Ülke basını, İran'dan düzenlenen son misillemede 10 kadar füze atıldığını yazdı.
İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırıların ardından İran hava savunma sistemleri İsrail füzelerine karşı ateşlendi https://t.co/TbPVb3Dx9P pic.twitter.com/n5BfnI3gYc— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 21, 2025
İsrail acil yardım servisleri, doğrudan isabet ve yaralı ihbarı almadıklarını duyurdu.
Sosyal medyada, hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri önlediği ve düşen şarapnelden bir evin çatısında yangın çıktığı görüntüler paylaşıldı.
İran'dan son günlerde İsrail’in kuzeyinde stratejik liman kenti Hayfa ve güneyde Birüssebi kentlerine isabet eden füze saldırıları gerçekleşmişti.
Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada, İran'dan İsrail'in kuzeyine doğru fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA) sirenler çalıştırılmadan önlendiği savunuldu.
İsrail, İran'ın füze deposu ve rampalarına hava saldırısı başlattığını duyurdu
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun İran'ın orta kesimlerindeki füze deposu ve rampalarına yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığı belirtildi.
İran'dan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
İsrail'in İran’ın Kum kentinde sivil bir binayı vurduğu saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
İran devlet televizyonuna göre, İsrail, Kum’da Salariye Mahallesi'ne saldırı düzenledi.
Sivil bir binanın vurulduğu saldırıda 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Saldırıda 2 kişi de yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.