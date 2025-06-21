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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmada 9. gün

İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışma 9. gününde devam ederken, İsrail, İran'ın füze deposu ve rampalarına hava saldırısı başlattığını duyurdu.

Ekip  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmada 9. gün

Ankara

İsrail ordusu, İran'dan yeni füze atışlarını önlediğini açıklarken, başkent Tel Aviv semalarında patlama sesleri duyuldu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, atılan füzelerin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

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Başkent semalarında önce saldırı alarmları, sonra patlamalar duyuldu.

Ülke basını, İran'dan düzenlenen son misillemede 10 kadar füze atıldığını yazdı.

İsrail acil yardım servisleri, doğrudan isabet ve yaralı ihbarı almadıklarını duyurdu.

Sosyal medyada, hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri önlediği ve düşen şarapnelden bir evin çatısında yangın çıktığı görüntüler paylaşıldı.

İran'dan son günlerde İsrail’in kuzeyinde stratejik liman kenti Hayfa ve güneyde Birüssebi kentlerine isabet eden füze saldırıları gerçekleşmişti.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada, İran'dan İsrail'in kuzeyine doğru fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA) sirenler çalıştırılmadan önlendiği savunuldu.

İsrail, İran'ın füze deposu ve rampalarına hava saldırısı başlattığını duyurdu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun İran'ın orta kesimlerindeki füze deposu ve rampalarına yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığı belirtildi.

İran'dan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail'in İran’ın Kum kentinde sivil bir binayı vurduğu saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

İran devlet televizyonuna göre, İsrail, Kum’da Salariye Mahallesi'ne saldırı düzenledi.

Sivil bir binanın vurulduğu saldırıda 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Saldırıda 2 kişi de yaralandı.

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