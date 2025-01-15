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Dünya

İsrail ile Hamas arasında ateşkes konusunda anlaşma sağlandı

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığını duyurdu.

Hakan Çopur, Burak Dağ, Faruk Hanedar  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
İsrail ile Hamas arasında ateşkes konusunda anlaşma sağlandı

Washington

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, taraflar arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Donald Trump, açıklamasında, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadesini kullandı.

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'de sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak için yarın toplanacak

İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesinin yarın sabah Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak için toplanacağı bildirildi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail daraltılmış güvenlik kabinesinin yarın sabah yerel saatle 11'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını oylamak üzere toplanacağı bildirildi.

Güvenlik kabinesi toplantısının ardından ateşkes ve esir takası anlaşmasının hükümet onayına sunulacağı belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi ise İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Ateşkes anlaşması güvenlik kabinesi, kabine ve hükümette çoğunluğa sahip" ifadelerine yer verdi.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un taraflar arasında esir takasını gerçekleştirecek Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamaya göre, Herzog, esir takası anlaşması hazırlıkları kapsamında İsrail'i ziyaret eden Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Spoljaric ve heyetiyle bir araya geldi.

Kızılhaç heyetinin Herzog'a esirlerin transferi için yapılan hazırlıklar ve karşılaştıkları çeşitli zorluklar hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

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