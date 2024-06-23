Dolar
32.84
Euro
35.12
Altın
2,320.69
ETH/USDT
3,429.90
BTC/USDT
63,650.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail hükümeti, yedek askerlik hizmetinin uzatılmasını öngören yasa tasarısını onayladı

İsrail hükümetinin, yedek askerlik hizmetini uzatan ve yarın Meclis'te ilk oylaması yapılacak olan yasa tasarısını onayladığı belirtildi.

Said Amori, Gülşen Topçu  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
İsrail hükümeti, yedek askerlik hizmetinin uzatılmasını öngören yasa tasarısını onayladı

Kudüs

İsrail Kanal 12 Televizyonunun haberine göre, hükümet, yedek asker ve subayların hizmet süresini 3 ay daha uzatan yasa tasarısını onayladı.

Söz konusu tasarı, yedek askerlerin 41, yedek subayların ise 46 yaşına kadar hizmet etmesini de öngörüyor.

Askerlik hizmetiyle ilgili yürürlükteki yasa 30 Haziran'da sona eriyor. O nedenle yeni tasarının, yasalaşması için bu hafta Meclis'te 3 defa oylamaya sunulması gerekiyor.

Yürürlükteki yasaya göre, yedek askerler 40, yedek subaylar da 45 yaşına kadar hizmet ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki güvenlik korucularından 1'i şehit oldu, 4'ü yaralandı
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda bakım nedeniyle seferlere düzenleme
İzmir'de Filistin'e destek için araç konvoyu oluşturuldu
Bakan Yumaklı: Diyarbakır ve Mardin'de çiftçilerin kayıplarına yönelik tespit çalışmaları tamamlandı
Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında 3 kişi daha hayatını kaybetti

Benzer haberler

Avrupa Birliği, Gazze'ye insani yardım girişiminin neredeyse imkansız hale geldiğini vurguladı

Avrupa Birliği, Gazze'ye insani yardım girişiminin neredeyse imkansız hale geldiğini vurguladı

İsrail hükümeti, yedek askerlik hizmetinin uzatılmasını öngören yasa tasarısını onayladı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Orta Doğu'da gerilimin tırmanma riski konusunda uyardı

İsrail hapishanesindeki Filistinliler avukatlarıyla görüşmeleri halinde işkenceyle tehdit ediliyor

İsrail hapishanesindeki Filistinliler avukatlarıyla görüşmeleri halinde işkenceyle tehdit ediliyor
İsrail'in Gazze'de UNRWA'ya bağlı eğitim kurumunu hedef aldığı saldırıda 4 kişi öldü

İsrail'in Gazze'de UNRWA'ya bağlı eğitim kurumunu hedef aldığı saldırıda 4 kişi öldü
İsrail, hapishanelerde yer kalmadığı için 20 Filistinli aktivistin gözaltı operasyonunu iptal etti

İsrail, hapishanelerde yer kalmadığı için 20 Filistinli aktivistin gözaltı operasyonunu iptal etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet