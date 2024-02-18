İsrail hükümeti, Filistin devletinin uluslararası toplumca tek taraflı tanınmasına karşı karar aldı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kabineye sunduğu uluslararası toplumun Filistin devletini tek taraflı olarak tanıması girişimine itiraz eden karar hükümette oy birliğiyle kabul edildi.
Kudüs
İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, uluslararası camiada Filistin devletinin tek taraflı tanınması girişimine itiraz eden karar hükümette oy birliğiyle onaylandı.
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Karar metninde, “İsrail’in Filistinlilerle kalıcı bir çözümün uluslararası diktalarla yapılmasına kesinlikle itiraz ettiği, çözüme ulaşılacaksa taraflar arasında ön koşulsuz direk müzakerelerle olması gerektiği” belirtildi.
İsrail’in Filistin devletinin tek taraflı tanınmasına karşı çıkmaya devam edeceği, Filistin devletinin tanınmasının 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırıların "muazzam ve eşi görülmemiş bir ödüllendirmesi" olacağı ve bunun gelecekteki “herhangi bir barış anlaşmasının önünü kapatacağı” aktarıldı.
Başbakan Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Filistin devletini tek taraflı tanıma girişimine itiraz eden bir kararın bugün hükümete sunulacağını açıklamıştı.
İsrail’in Filistinlilerle kalıcı anlaşmasının uluslararası toplum tarafından "dikte edilmesini" kesinlikle kabul etmediklerini belirten Netanyahu, "Uluslararası toplumdan son dönemde tek taraflı olarak İsrail’de bir Filistin devleti kurmaya yönelik yapılan açıklamalar ışığında, bugün konuyla ilgili beyan niteliğinde bir kararı hükümet onayına sunuyorum. Bunun büyük destek alacağından eminim." ifadesini kullanmıştı.
Netanyahu, Filistin devletinin kurulmasının "ön koşul olmaksızın, yalnızca taraflar arasında doğrudan müzakerelerle mümkün olduğunu" Tel Aviv'in Filistin devletinin tek taraflı tanınmasına karşı çıkmaya devam edeceğini" söylemişti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmasında, Filistin devletinin kurulmasına her zamandakinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu, İsrail'in Filistin'le barışı tesis etmek için çok büyük fırsata sahip olduğunu belirtmişti.
Blinken, İsrail'e daha iyi bir ortak olabilmesi için Filistin devletini yeniden canlandırmanın gerektiğini vurgulamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.