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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail’in Gazze’de düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk, 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları hedef aldığı saldırılarda, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Mehmet Nuri Uçar  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
İsrail’in Gazze’de düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk, 10 kişi hayatını kaybetti

Han Yunus/İstanbul

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail’e ait insansız hava aracı (İHA), Han Yunus'un batısındaki el-Emel bölgesinde "el-Alemi" ailesinin sığındığı çadırı bombaladı. Saldırıda, Mutasım Muhammed el-Alemi, eşi ile çocukları Muhammed ve Neda hayatını kaybetti.

İsrail'in Han Yunus’un kuzeyindeki Mevasi bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda da "el-Ağa" ailesinden anne, baba ve iki kız çocukları yaşamını yitirdi.

Han Yunus'ta ise bir çadırın hedef alınması sonucu, 1 Filistinli öldü, 7 kişi yaralandı.

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Han Yunus'un doğusundaki Mevasi el-Karara bölgesinde bir bisikletin hedef alınması sonucu da 1 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus’un doğusundaki Abasan el-Kebira bölgesi, İsrail topçularının yoğun bombardımanına maruz kaldı. Aynı anda, İsrail’e ait askeri araçlardan yoğun ateş açıldı.

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