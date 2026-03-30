Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail polisinin, Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa'nın Hristiyanlarca kutsal Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemesinin dini özgürlük ihlali olarak nitelendirdi.

Şerife Çetin  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
AB'den, İsrail polisinin Latin Patriği'nin Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemesine tepki

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kallas, İsrail polisinin, Kudüs Latin Patriği'nin Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemesini dini özgürlük ihlali olarak nitelendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu kararın kutsal mekanlara ilişkin uzun süredir yürürlükte olan koruma düzenlemelerine de aykırı olduğunu belirten Kallas, "Kudüs'te ibadet özgürlüğü, istisnasız şekilde tüm inançlar için tam olarak garanti altına alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Kallas, Kudüs'ün çok dinli yapısının korunmasının önemine de dikkati çekti.

İsrail polisi, Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Francesco Ielpo'nun, Hristiyanlarca kutsal Palmiye Pazarı ayini için Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemişti.

Bazı illerde yağış etkili oldu
Afyonkarahisar'da 16 göletten 9'unda doluluk yüzde 100'e ulaştı
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında 12'nci duruşma başladı
İstanbul'da devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Diyarbakır'da okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

İran: Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Avustralya, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle akaryakıt vergisini yarıya indirdi

İşgal altındaki Batı Şeria'da CNN ekibine saldıran İsrail taburunun faaliyetleri askıya alındı

İşgal altındaki Batı Şeria'da CNN ekibine saldıran İsrail taburunun faaliyetleri askıya alındı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyinde sirenler çaldı

İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyinde sirenler çaldı
