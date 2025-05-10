Dolar
38.76
Euro
43.61
Altın
3,324.77
ETH/USDT
2,497.90
BTC/USDT
103,224.00
BIST 100
9,390.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Gazze'deki esirlerin yakınları, Netanyahu hükümetini istifaya davet etti

İsrail'de her cumartesi olduğu gibi başta Tel Aviv olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde gösteriler düzenleyen Gazze'deki esirlerin yakınları, İsrail'in "yüzyılın kaybı" ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Faruk Hanedar  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Gazze'deki esirlerin yakınları, Netanyahu hükümetini istifaya davet etti Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, esir yakınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümeti eleştirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Esir aileleri yaptıkları açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyareti öncesinde basına yansıyan haberlere işaret ederek, İsrail'in, Gazze'ye saldırıları sona erdirecek ve esirlerin serbest kalmasını sağlayacak anlaşmanın dışında kalmak üzere olduğunu vurguladı.

Hükümetin stratejisinin çöktüğühü ve İsrail'in "yüzyılın kaybı" ile karşı karşıya olduğunu belirten esir aileleri, Gazze'ye yönelik saldırıları sona erdirecek ve esirlerin dönmesini sağlayacak kapsamlı bir anlaşmanın bir an önce yapılması çağrısında bulundu.

Tel Aviv'deki Habima Meydanı'nda toplanan binlerce kişiye seslenen İsrailli esirlerden Guy Illouz'un babası Michel Illouz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı planının hayatta kalan esirlerin de ölümüne neden olacağını, bu saldırının yasa dışı bir emir olduğunu ve suç teşkil ettiğini söyledi.

Tel Aviv'in yanı sıra, Hayfa, Kirya, Batı Kudüs ve Gazze sınırındaki Nir Oz yerleşiminde binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi.

Gösterilerde Netanyahu hükümeti istifaya davet edildi.

İsrail hükümeti Gazze Şeridi'nde bulunan 59 esirden 24'ünün hayatta olduğunu iddia ediyordu.

Bu hafta ABD Başkanı Donald Trump, esirlerden 21'inin yaşadığını açıklamıştı. Trump'ın açıklamasının ardından Tel Aviv yönetimi, 3 esirin hayatından endişe ettikleri yönünde bir açıklama yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Maltepe metro istasyonunda üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı
Ardahan Üniversitesinden "kampüste ayı görüldü" uyarısı
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nde başkanlığa yeniden Abdullah Ceylan seçildi
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde edinilen tecrübeyi başta İstanbul olmak üzere 81 ilimize yayacağız
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında havaya ateş açan şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Gazze'deki esirlerin yakınları, Netanyahu hükümetini istifaya davet etti

Gazze'deki esirlerin yakınları, Netanyahu hükümetini istifaya davet etti

New York Times yazarı Friedman: Bu İsrail hükümeti bizim müttefikimiz değil

Hollanda'da, İsrail saldırılarında ölen sağlık çalışanları için 1400 çift beyaz ayakkabı bırakıldı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları genişletme planı Stockholm'de protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye saldırıları genişletme planı Stockholm'de protesto edildi
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: Gazze Şeridi'ndeki insani durum dayanılmaz hale geldi

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: Gazze Şeridi'ndeki insani durum dayanılmaz hale geldi
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de açlık krizi derinleşti; bir kilo un 10 dolar, bir litre yakıt 27 dolar

İsrail saldırıları altındaki Gazze'de açlık krizi derinleşti; bir kilo un 10 dolar, bir litre yakıt 27 dolar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet