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Dünya

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: Gazze Şeridi'ndeki insani durum dayanılmaz hale geldi

Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Gazze Şeridi'ndeki durumun dayanılmaz hale geldiğini bildirdi.

Erbil Başay  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: Gazze Şeridi'ndeki insani durum dayanılmaz hale geldi

Berlin

Wadephul, İsrail ve Filistin'e gerçekleştireceği ziyaretler öncesinde yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'teki saldırıyı sert bir şekilde kınadıklarını ve İsrail'in kendi güvenliğini sağlamasını desteklediklerini ifade etti.

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Hamas'ın çatışmaları durdurması ve tüm rehinleri serbest bırakması gerektiğini savunan Wadephul, "Mart ayından itibaren yoğunlaşan çatışmaların stratejik amacını soracağım." ifadesini kullandı.

Wadephul, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki insanlara yardım sağlanması hedefiyle ateşkes müzakerelerine başlanması gerektiğini vurgulayarak, "Gazze Şeridi'ndeki insani durum dayanılmaz hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Şeria'da da nefret ve aşırılığın zemin bulmaması için siyasi ve ekonomik bir geleceğe ihtiyaç duyulduğunu belirten Wadephul, yapacağı görüşmelerde Filistin yönetiminin acil ihtiyaç duyulan reformlar konusunda nasıl desteklenebileceği ve İsrail'in yerleşim yerlerinin inşasını konu edeceğini bildirdi.

Wadephul, İsrail'in ve komşularının barışı ve güvenliği için ne kadar uzak görünse de iki devletli çözüm perspektifinin en iyi şans olduğuna inandıklarını, buna engel olunmaması gerektiğini ifade etti.

Alman hükümetinin, Holokost'tan 80 yıl sonra İsrail'in varlığının ve güvenliğinin Almanya'nın devlet meselesi olduğunu yeniden teyit ettiğini vurgulayan Wadephul, bu taahhüdün "her zaman Alman tarihinin ve özellikle bağlı oldukları uluslararası hukuk düzeninin ışığında" bugün de yeniden yorumlanması gerektiğini kaydetti.

Wadephul, bu yıl Almanya ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilere başlanmasının 60. yılını kutladıklarını, Almanlar için bu ilişkinin değerli bir hediye olduğunu belirterek, "Biz net bir şekilde İsrail'in tarafındayız." ifadesini kullandı.

Bakan Wadephul'un İsrail ve Filistin'e yapacağı ziyarette, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşeceği, Hamas'ın elinde bulunan esirlerin yakınlarıyla bir araya geleceği, ayrıca Ramallah'ta Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüşeceği belirtildi.

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