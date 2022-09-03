Dolar
18.19
Euro
18.11
Altın
1,712.63
ETH/USDT
1,550.10
BTC/USDT
19,817.00
BIST 100
3,222.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST KARADENİZ'de
logo
Dünya

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İsrail hapishanesinde sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine birkaç gün önce hastaneye kaldırılan Filistinli bir tutuklunun bu sabah yaşamını yitirdiği bildirildi.

Zeynep Tüfekçi Gülay   | 03.09.2022
İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Ramallah

Filistin Esirler Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerince bir süre önce "Kudüs'e izinsiz girdiği" gerekçesiyle gözaltına alınarak cezaevine gönderilen Filistinli Musa Harun Ebu Mehamid'in (40) sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine birkaç gün önce İsrail'deki Assaf Harofeh Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

Ebu Mehamid'in kaldırıldığı hastanede bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Ebu Mehamid'in kasıtlı bir şekilde tıbbi ihmale maruz kaldığı ve ölümünden tümüyle İsrail'in sorumlu olduğu" ifade edildi.

Ebu Mehamid'in tam olarak ne zaman gözaltına alınarak cezaevine gönderildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı "uluslararası soruşturma" istedi

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise Ebu Mehamid'in ölümüyle ilgili uluslararası soruşturma açılmasını istedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail cezaevi yönetiminin Filistinli tutuklulara karşı uyguladığı tıbbi ihmal siyaseti sonucu Ebu Mehamid'in şehit olmasından tümüyle İsrail'in sorumlu olduğu" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası toplum, Kızılhaç Komitesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi başta olmak üzere BM'ye bağlı ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan "Filistinli tutukluların karşılaştığı ihmallerle ilgili ahlaki ve hukuki sorumluluklarını üstlenmeleri" talep edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi
TFF'ye yapılan saldırının detayları ve ilk ifadeler ortaya çıktı
3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, İstanbul'da yapılacak
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti
Ağustosta 90 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Filistinli çocuklar Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde kanun konseri verdi

Uzmanlara göre tarım teknolojileri Türkiye ve İsrail ekonomik iş birliğinde lokomotif olabilir

İsrail'in Suriye'nin Halep ve Şam iline füze saldırısı düzenlediği öne sürüldü

İsrail'in Suriye'nin Halep ve Şam iline füze saldırısı düzenlediği öne sürüldü
Google'ın İsrail'le yapay zeka anlaşmasına tepki gösteren Yahudi çalışanı istifa etti

Google'ın İsrail'le yapay zeka anlaşmasına tepki gösteren Yahudi çalışanı istifa etti
Hanzala'nın çizeri, Filistinli karikatürist Naci el-Ali'nin vefatının üzerinden 35 yıl geçti

Hanzala'nın çizeri, Filistinli karikatürist Naci el-Ali'nin vefatının üzerinden 35 yıl geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet