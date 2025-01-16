Dolar
35.45
Euro
36.45
Altın
2,705.64
ETH/USDT
3,349.50
BTC/USDT
99,221.00
BIST 100
9,787.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail hapishanesinde "suçsuz" yere 1 yıl yatan Filistinli kadın avukat serbest bırakıldı

İsrail hapishanesinde suçsuz yere geçirdiği 1 yılın ardından serbest bırakılan Filistinli kadın avukat, tutuklu hemcinslerinin her gün baskı ve eziyet gördüğünü ve çıplak aramaya maruz kaldığını söyledi.

Qais Omar Darwesh Omar, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
İsrail hapishanesinde "suçsuz" yere 1 yıl yatan Filistinli kadın avukat serbest bırakıldı

Ramallah

İsrail güçlerinin, 17 Ocak 2024'te Beytüllahim'deki bir askeri kontrol noktasından geçtiği sırada tutukladığı ve bir yıl aradan sonra salıverilen Filistinli Diyala Ayiş, AA muhabirine, kadın tutukluların hapishanede çok zor günler geçirdiklerini anlattı.

İnsan hakları aktivisti ve avukat Ayiş, kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tam bir yıl, İsrail'in kuzeyindeki Damon Hapishanesinde "idari tutukluluk" kapsamında tutulduktan sonra salıverildiğini söyledi.

"Suçsuz yere içeri alındım, idari tutukluluk kapsamında bir yıl kaldıktan sonra dün salıverildim. Ancak içerde daha çok sayıda kadın esir var. Bunlardan 3'ü Gazze'den. Hepsi özgürlük bekliyor." diyen Ayiş, "Kadın tutuklular içerde zor şartlar altında. Neredeyse her gün baskı ve eziyet görüyor, her şeyden mahrum ediliyorlar. Sürekli çıplak teftişe tabi tutuluyorlar. Buna rağmen morallerini yüksek tutmayı başarıyorlar." ifadesini kullandı.

İsrail hapishanesinde insanlık onurunu ayaklar altına alan muamelelerle karşılaştıklarını vurgulayan Ayiş, "Hapishane, tek kişilik hücrelerden oluşuyor, koşullar çok zor. Esirin kıyafetinden başka bir şeyi yok. Cezaevi yönetimi, elindeki her şeyi alıyor. Geçen eylül ayında kaşık çatal ve bardaklarımızı aldılar. Günler sonra bir kısmını verdiler. Kendi aramızda dönüşümlü kullanmak zorunda kaldık." diye konuştu.

Tahliye edilen Filistinli tutukluların ifadeleri, son dönemde İsrail hapishanelerinde işkence ve kötü muamele uygulamaları sonucu yüzlerce mahkumun çeşitli yaralanmalara maruz kaldığını gözler önüne seriyor.

İsrail'deki hapishanelerde 85'i kadın yaklaşık 10 bin 400 Filistinli bulunuyor, Gazze Şeridi'nde ise 101 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor. Hamas çok sayıda İsrailli esirin, Tel Aviv'in Gazze'yi hedef alan saldırılarında öldüğünü açıklamıştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla, suçlama ve yargılama olmaksızın Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabiliyor.

Askeri mahkemeler, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar vererek tutukluya hangi suçla itham edildiğini açıklamadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: Sahte çakar kullanarak kuralları ve vatandaşlarımızın güvenliğini hiçe sayanlara göz açtırmayacağız
Tekirdağ'da poyraz nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı
MİT, takip altındaki Times muhabirine yönelik 90 yıl önceki istihbarat belgesini yayımladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni Filistin Özel Sayısı'nı yayımladı
İstanbul'daki operasyonlarda 32 bin 862 litre kaçak alkol ele geçirildi

Benzer haberler

Rusya, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının Gazze'deki durumu istikrara kavuşturacağını umuyor

Rusya, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının Gazze'deki durumu istikrara kavuşturacağını umuyor

ABD'nin Gazze için aynı anlaşmayı aylar önce sonuçlandırmayıp binlerce ölüme neden olması tartışılıyor

İsrail hapishanesinde "suçsuz" yere 1 yıl yatan Filistinli kadın avukat serbest bırakıldı

İsrail, Hamas’ı suçlayıp anlaşmanın onayını ertelerken, Hamas ateşkese bağlı olduğunu duyurdu

İsrail, Hamas’ı suçlayıp anlaşmanın onayını ertelerken, Hamas ateşkese bağlı olduğunu duyurdu
ABD Başkan Yardımcısı Harris: (Gazze için ateşkes anlaşması) İki devletli çözümün temelini oluşturabilir

ABD Başkan Yardımcısı Harris: (Gazze için ateşkes anlaşması) İki devletli çözümün temelini oluşturabilir
Gazze'de ateşkes kararının arka planı

Gazze'de ateşkes kararının arka planı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet