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Dünya

İsrail hapishanelerinde tutuklu 21 Filistinli gazeteci bulunuyor

Lübnan merkezli Gazetecileri Destekleme Komitesi, İsrail hapishanelerinde bazıları "idari tutukluluk" kapsamında olan 21 Filistinli gazetecinin bulunduğunu açıkladı.

Ekrem Biçeroğlu, Nour Mahd Ali Abu Aisha   | 09.11.2022
İsrail hapishanelerinde tutuklu 21 Filistinli gazeteci bulunuyor

Gazze

Merkezi başkent Beyrut'ta bulunan Komite, konuyla ilgili bir açıklamada yaptı.

İsrail'in gazetecilere ve medya çalışanlarına karşı hiçbir suçlama olmaksızın tutuklama ve gözaltı politikasını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, bununla gazetecilerin görevlerini yerine getirmesini önlemenin yanı sıra Filistin'deki hak ihlallerinin ortaya çıkmasının engellenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Gazetecilerin tutukluluk süresinin uzatılmasının uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, uluslararası insan hakları kurumlarına gazetecilere koruma sağlanması için çağrıda bulunuldu.

Filistinli tutukluların hakları için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Filistin Esirler Cemiyeti’nden dün yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Filistin topraklarında bu yıl en az 6 bin Filistinliyi gözaltına aldığı belirtilmişti.

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