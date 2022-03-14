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Dünya

İsrail Güvenlik Şefi, ABD'li yetkililere Kudüs'te ramazanda gerilimin artabileceğini söyledi

İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet Başkanı Bar, ABD'li yetkililere bu yıl ramazan ayı ile Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nın aynı tarihlere denk gelmesi nedeniyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimin tırmanabileceğini söyledi.

Enes Canlı   | 14.03.2022
İsrail Güvenlik Şefi, ABD'li yetkililere Kudüs'te ramazanda gerilimin artabileceğini söyledi

Kudüs

İsrail basınındaki haberlere göre, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar, hafta sonu ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette FBI Direktörü Christopher Wray ile görüştü.

Basına konuşan güvenlik kaynakları, ramazan ayı ve Hamursuz Bayramı'nın aynı tarihlere denk gelmesi ve Filistinliler ile Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine yönelmesiyle kentte olayların yaşanabileceği ve tansiyonun yükselebileceği yönünde, Şin-Bet Başkanı Bar'ın Amerikan muhataplarını uyardığını aktardı.

Bar'ın endişelerini ABD'li yetkililere aktarmasından önce Washington yönetiminin İsrailli yetkililere, "ramazan ayına girerken gerilimi düşürecek adımlar atmaları" yönünde telkinde bulunduğu hatırlatıldı.

Times of Israel gazetesinin ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Washington yönetimi, sahadaki diplomatlardan aldığı bilgi doğrultusunda, ramazan ayı ve Hamursuz Bayramı'nın aynı döneme denk gelmesini "felaket için hazır bir senaryo" şeklinde tanımladı.

Ne olmuştu?

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün özellikle de Eski Şehir bölgesinde son bir haftada "bıçaklı saldırı" girişiminde bulundukları iddiasıyla 2 Filistinli İsrail polisinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

İsrail basınında, Eski Şehir bölgesinde İsrail polisi ile Filistinliler arasındaki gerilimin ramazan ayında daha da tırmanabileceği yönünde haberler yer almıştı.

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