Dolar
14.39
Euro
15.64
Altın
1,996.84
ETH/USDT
2,461.50
BTC/USDT
37,330.00
BIST 100
1,997.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev’de siren sesleri yükseliyor
logo
Dünya

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi yaraladı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Dis Mahallesi'nde bir Filistinliyi yaraladı, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 07.03.2022
İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi yaraladı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail polisi, Ebu Dis Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşanırken, İsrail polisi Filistinlilere gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti.

Müdahale sırasında Filistinli bir genç, yüzüne kauçuk kaplı mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

İsrail güçleri ayrıca bir binanın etrafını sararak, 6 Filistinliyi gözaltına aldı.

16 yaşındaki Filistinli Yamin Ceffal'in Doğu Kudüs'ün Ebu Dis Mahallesi'nde ordu kontrol noktasına molotofkokteyli attığı iddiasıyla dün İsrail güçleri tarafından ateş açılarak öldürülmesinin ardından bölgede başlayan gerginlik sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 34 bin 343 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti
Okullarda Kovid-19 önlemleri ile pozitif vaka durumu rehberleri güncellendi
Kovid-19, böbrek hastalığı riskini artırıyor
Kovid-19 vakaları İstanbul ve Ankara'da arttı, İzmir'de azaldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 milyonu aştı

Benzer haberler

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi yaraladı

İsrail: İran'a karşı askeri seçenek dahil gerekli önlemler alınacak

İsrailli Bakan, Yahudi olmayan Ukraynalıların İsrail’e gelişinin 'devam edemeyeceğini' söyledi

Kudüs'te Ultra Ortodoks Yahudilerden askerlik protestosu

Kudüs'te Ultra Ortodoks Yahudilerden askerlik protestosu
İsrail Başbakanı, Ukrayna konusunda taraflar arasında diyaloğa yardımcı olmak istiyor

İsrail Başbakanı, Ukrayna konusunda taraflar arasında diyaloğa yardımcı olmak istiyor
İsrail Başbakanı, Zelenskiy ile 24 saatte 3. kez telefonda görüştü

İsrail Başbakanı, Zelenskiy ile 24 saatte 3. kez telefonda görüştü